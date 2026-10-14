Protestas en varias ciudades de Colombia transcurren con acompañamiento de la fuerza pública y sin mayores incidentes

Las movilizaciones convocadas por distintos sectores sociales, sindicales y políticos se desarrollaron este miércoles en varias ciudades de Colombia bajo estrictos dispositivos de seguridad y, según los reportes de las autoridades, sin alteraciones significativas del orden público.

Las jornadas de protesta reunieron a integrantes del magisterio, sindicatos de trabajadores, partidos de oposición y ciudadanos que salieron a las calles en diferentes regiones del país. Para garantizar la seguridad de los manifestantes y la ciudadanía, las autoridades desplegaron amplios operativos de vigilancia y acompañamiento.

Amplio despliegue de seguridad en Cali y otras regiones

En Cali, la movilización inició en la plazoleta Jairo Varela y avanzó hacia el parque de las Banderas, en el sur de la ciudad. Las autoridades reportaron la presencia de más de 1.800 integrantes de la fuerza pública distribuidos en distintos puntos del Valle del Cauca para acompañar las actividades y prevenir alteraciones al orden público.

Entretanto, en Magdalena, ciudadanos provenientes de diferentes municipios participaron en la marcha programada para la jornada. Según los reportes oficiales, las actividades se desarrollaron sin incidentes y en un ambiente de normalidad.

En el departamento del Huila también se registraron movilizaciones convocadas por el magisterio, a las que se sumaron partidos de oposición. Durante la jornada no se reportaron hechos que afectaran el desarrollo de las manifestaciones.

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Docentes, sindicatos y ciudadanos marcharon en completa normalidad

En Boyacá, docentes y sindicatos de trabajadores participaron en las protestas que comenzaron hacia las nueve de la mañana y concluyeron en la Plaza de Bolívar. Las autoridades realizaron acompañamiento permanente durante el recorrido.

Por su parte, en Pasto, los manifestantes se concentraron en cuatro puntos distintos de la ciudad y marcharon hacia el parque Nariño, en el centro de la capital nariñense. Hasta el cierre de la jornada, las movilizaciones avanzaban sin reportes de disturbios ni afectaciones al orden público.

La situación fue similar en Medellín, donde las marchas transcurrieron en completa normalidad. Tanto el gobernador de Antioquia como el alcalde de la ciudad reiteraron que se garantizará el derecho a la protesta pacífica, al tiempo que advirtieron que las autoridades actuarán para evitar cualquier hecho que altere la convivencia y la seguridad ciudadana.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las movilizaciones en las diferentes regiones del país y, hasta el momento, el balance general indica que las jornadas se han desarrollado de manera pacífica y con normalidad.