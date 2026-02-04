¿Ejercicio durante el embarazo?: expertos revelan cuáles son los mejores y sus beneficios

Una de las principales inquietudes entre las mujeres en estado de embarazo corresponde al de la adecuada actividad física que se debe realizar, pues una intensidad excesiva podría llegar a ser perjudicial para la salud de la madre y el bebé.

Aunque algunas mujeres optan por olvidar por completo sus rutinas ante embarazos de alto riesgo, los expertos han revelado algunos de los mejores ejercicios y los beneficios detrás de cada uno.

Beneficios de hacer ejercicio durante el embarazo

Según expertos de Mayo Clinic, hacer actividad física durante el embarazo genera bastantes beneficios para la salud de las mujeres ya que puede disminuir dolores y evita que se presente un aumento excesivo de peso.

El ejercicio aeróbico no es el único recomendado ya que también se recomienda caminar, nadar y realizar ejercicios para el fortalecimiento de los músculos, pues estos pueden ayudar a mejorar el tono muscular, la fuerza y la resistencia.

No obstante, se deben tener en cuenta distintas consideraciones ya que se recomienda iniciar con series pequeñas y aumentar progresivamente. Para conservar el equilibrio se sugiere hacer los ejercicios lentamente y evitar hacer movimientos que hagan perder la estabilidad de las piernas.

RELACIONADO Artistas de Cúcuta intentan recaudar fondos para tratamiento de fundadora de Casa de Teatro

¿Cuáles son los mejores ejercicios para hacer durante el embarazo?

Las flexiones contra la pared permite que se trabajen los músculos pectorales que se encuentran frente a la pared torácica y los tríceps. Es importante poner las manos al nivel de los hombros, mientras que se mantiene la espalda recta. El ejercicio se debe realizar de manera progresiva hasta completar 15 repeticiones.

Trabajar cuclillas se encuentra relacionado con un importante beneficio ya que, según los expertos, tomar esta posición a la hora del parto puede ayudar a abrir la pelvis y proporciona un espacio más amplio para que el bebé se mueva por este canal.

Para este ejercicio la mujer se debe poner de pie con la espalda recta para poner una pelota detrás de la espalda contra la pared hasta completar 10 repeticiones.