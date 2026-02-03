CANAL RCN
El té que combate las arrugas del rostro al producir colágeno de forma natural

Cómo producir colágeno naturalmente con el té que elimina arrugas del rostro.

febrero 03 de 2026
En la búsqueda constante por alternativas naturales para el cuidado de la dermis, la ciencia ha puesto su mirada en una bebida milenaria: el té blanco.

Según recientes investigaciones en el campo de la nutrición y la dermatología, esta infusión se posiciona como el aliado más potente para estimular la síntesis de colágeno y elastina, proteínas fundamentales para mantener la elasticidad cutánea y frenar la aparición de líneas de expresión.

A diferencia del té verde o negro, el té blanco se procesa mínimamente, conservando una concentración superior de polifenoles. Un estudio publicado por la Universidad de Kingston en Londres, en colaboración con Neal's Yard Remedies, demostró que el té blanco posee propiedades excepcionales para inhibir las enzimas que descomponen el colágeno. Esta acción protectora resulta vital a partir de los 30 años, etapa en la que el organismo disminuye naturalmente su capacidad de regeneración celular.

¿Qué beneficios ofrece el té blanco para la producción de colágeno?

La efectividad del té blanco reside en su alto contenido de galato de epigalocatequina (EGCG). De acuerdo con la Revista de Dermatología Cosmética, estos antioxidantes neutralizan los radicales libres producidos por la radiación solar y la contaminación, factores que aceleran el fotoenvejecimiento.

Al reducir el estrés oxidativo, el té blanco permite que los fibroblastos —células encargadas de fabricar fibras de colágeno— operen de manera más eficiente.

Además, estudios de la Sociedad Química Americana sugieren que el consumo regular de esta infusión ayuda a prevenir la glicación, un proceso donde el azúcar daña las proteínas de la piel, volviéndolas rígidas y propensas a quebrarse, lo que se traduce en arrugas profundas.

¿Cómo preparar la infusión para combatir las arrugas del rostro?

Para aprovechar al máximo sus beneficios, el método de preparación es clave. Los expertos recomiendan evitar el uso de agua hirviendo, ya que las temperaturas extremas pueden degradar los delicados antioxidantes del brote. Lo ideal es utilizar agua a una temperatura de aproximadamente 80°C y dejar reposar las hojas entre 5 y 8 minutos.

Integrar esta bebida en la dieta diaria, sumado a una hidratación adecuada y el uso de protector solar, constituye una estrategia integral de antienvejecimiento.

Aunque no sustituye los tratamientos clínicos, su respaldo científico lo convierte en un pilar de la nutricosmética moderna para quienes buscan una piel luminosa y firme desde el interior.

