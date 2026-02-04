¿Quién es realmente el candidato de la izquierda: Iván Cepeda o Roy Barreras?

La reciente reunión entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump en Washington ha generado especulaciones sobre las candidaturas presidenciales de la izquierda, particularmente, en torno a las figuras de Roy Barreras e Iván Cepeda.

RELACIONADO Conjueces definirán la participación de Iván Cepeda en las consultas interpartidistas del 8 de marzo

Durante un debate en La Mesa Ancha Electoral de Noticias RCN, el analista Juan Carlos Cárdenas afirmó:

Roy Barreras es el candidato de Gustavo Petro, lo he dicho hace varios meses. Eso es un candidato que lo traen encaletado.

Cárdenas agregó que el gobierno busca "inflar a Iván Cepeda, a tratar de cultivar un poder electoral alrededor del 30%", con el objetivo de convertirlo en el centro de las estructuras de partidos tradicionales.

RELACIONADO La advertencia de Iván Cepeda si anulan su inscripción en la consulta por el Pacto Histórico

El mensaje de Estados Unidos frente a las elecciones en Colombia

En las últimas horas, el senador estadounidense Bernie Moreno, presente en la reunión Trump-Petro, publicó un mensaje enfatizando que es fundamental que Colombia garantice a su pueblo unas elecciones transparentes, libres y justas. Esta declaración ha sido interpretada como una advertencia desde Washington sobre la integridad del proceso electoral.

Rafael Nieto, candidato al Senado por el Centro Democrático, señaló que: "El mensaje para Petro es muy claro, no le van a tolerar desde Washington ninguna conducta de la presidencia (…) y le van a pedir que haya transparencia". Nieto consideró que el tema electoral fue abordado durante el encuentro bilateral de dos horas.

Sin embargo, el panorama presenta complejidades. Jorge Enrique Robledo, quien aspira a regresar al Congreso, manifestó:

A mi juicio tocaré esperar a ver las cosas como se mueven, porque es que adentro del petrismo también se mueven fuerzas. Eso no es tan fácil que alguien de alguna parte diga no, es que Roy. Puede que sí, puede que no.

Robledo añadió que "de momento, el candidato mayoritario es Cepeda, que es finalmente la misma cosa que Roy, en el sentido en que los dos son petristas".

RELACIONADO Iván Cepeda anunció que irá directamente a primera vuelta si no puede participar en las consultas

Este es el análisis de la reunión Petro – Trump en EE. UU.

Los candidatos al Congreso coincidieron en que el encuentro entre Petro y Trump se centró principalmente en temas de narcotráfico y seguridad, dejando de lado asuntos económicos como las importaciones de leche, etanol y arroz que afectan a productores colombianos.

Robledo lamentó que "esos son problemas nacionales que se han debido plantear".

Las elecciones legislativas del 8 de marzo y las presidenciales de mayo y junio se perfilan como escenarios decisivos para definir el futuro político del petrismo y la configuración del próximo Congreso de la República.