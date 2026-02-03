Artistas de Cúcuta intentan recaudar fondos para tratamiento de fundadora de Casa de Teatro

Una campaña solidaria movilizó al sector artístico y cultural de Cúcuta para salvar la vida de Nancy García, fundadora de la Casa de Teatro Norte de Santander, quien tras más de 30 años de trayectoria dedicada al arte enfrenta una batalla contra el cáncer de tiroides agravada por la falta de acceso oportuno a sus medicamentos.

Campaña solidaria busca fondos para paciente con cáncer

La Nueva EPS, entidad intervenida por el Gobierno, no ha entregado los tratamientos necesarios para García, situación que ha deteriorado su estado de salud y obligado a la comunidad artística a organizarse para recaudar los recursos necesarios.

La meta establecida supera los 90 millones de pesos, monto requerido para culminar una de las fases críticas de su tratamiento oncológico.

“La profe para nosotros representa una figura artística muy importante aquí, ella ha dado mucho por todo el tema del arte, de la cultura y por ende debemos nosotros también retribuirle esto en este momento tan difícil”, indicó una de las mujeres que hace parte de la iniciativa.

Los organizadores envían mensajes a la ciudadanía a seguir las redes sociales de la Casa Teatro Norte de Santander, donde se encuentra la información sobre las cuentas y medios habilitados para realizar aportes.

Según familiares de García, quedan apenas cinco días del tratamiento de quimioterapia actual, y de no conseguirse los medicamentos restantes, la paciente deberá someterse a una intervención quirúrgica de alto riesgo.

"El proceso de quimioterapia no se puede parar y solo nos quedan 5 días de pastillas. Si no logramos conseguir las demás, el quirófano de cabeza y cuello va a tener que operar", advirtió su hijo, Marcos García.

Fundadora de la Casa Teatro Norte de Santander sufre ce cáncer y podría ser sometida a complicada cirugía

La cirugía representa no solo un riesgo significativo para su vida, sino que implicaría consecuencias permanentes en su calidad de vida. "Esa operación no solo es muy riesgosa, sino que al tiempo significa que mi madre tendría que dejar de hablar y respirar por la nariz".

La situación de Nancy García se suma a los numerosos casos documentados de usuarios afectados por la intervención de la Nueva EPS, generando cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar la continuidad en la atención médica de los afiliados.