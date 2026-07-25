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¿El estrés realmente puede enfermar el cuerpo? Esto dice la ciencia

Aunque es una reacción normal del organismo, vivir bajo estrés constante puede afectar diferentes sistemas del cuerpo.

Impacto del estrés en la salud: ¿por qué bajan las defensas según la ciencia?
Foto: Freepik

Noticias RCN

julio 25 de 2026
02:13 p. m.
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“Estoy enfermo del estrés” es una frase que se escucha con frecuencia. Pero, ¿qué tan cierto es que las preocupaciones y la tensión pueden afectar físicamente al organismo?

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La ciencia ha demostrado que el estrés es una respuesta natural que prepara al cuerpo para enfrentar una situación de peligro o exigencia. El problema aparece cuando esa respuesta se mantiene durante demasiado tiempo. En esos casos, el organismo puede permanecer constantemente en estado de alerta.

Los científicos han estudiado este desgaste acumulado a través del concepto de carga alostática, que analiza el impacto de la activación prolongada del estrés en diferentes sistemas del cuerpo.

¿Qué ocurre cuando el estrés se vuelve constante?

Cuando una persona enfrenta una situación estresante, el cuerpo libera sustancias que aumentan el estado de alerta y preparan al organismo para reaccionar. Esto puede ser útil durante un periodo corto.

Pero si la tensión se vuelve permanente, el cuerpo puede tener dificultades para volver a su estado normal. La investigación ha relacionado esta carga fisiológica acumulada con alteraciones en sistemas como el cardiovascular, inmunitario y metabólico.

Además, el estrés prolongado puede afectar indirectamente la salud porque algunas personas comienzan a dormir peor, comen de manera diferente, hacen menos ejercicio o aumentan el consumo de alcohol y tabaco.

¿El estrés puede afectar el corazón?

Los estudios científicos han encontrado una relación entre una mayor carga fisiológica acumulada y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Esto no significa que un día difícil vaya a provocar automáticamente un infarto. La relación es más compleja: el estrés crónico puede convertirse en uno de varios factores que, junto con la genética, los hábitos y otras condiciones de salud, influyen en el riesgo cardiovascular.

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¿Es verdad que el estrés “baja las defensas”?

Esta afirmación es una simplificación. El sistema inmunitario no se apaga automáticamente cuando una persona está preocupada.

Sin embargo, la exposición prolongada al estrés sí puede estar relacionada con alteraciones en diferentes procesos del organismo. Por eso, no es correcto decir que cada enfermedad o infección aparece “por estrés”, pero tampoco que el estrés no tiene ningún efecto físico.

¿El estrés causa cáncer?

No es científicamente correcto afirmar que una persona desarrolla cáncer exclusivamente por estar estresada.

El cáncer es un grupo de enfermedades complejas con múltiples factores de riesgo. Por eso, atribuir un diagnóstico únicamente al estrés puede ser impreciso y generar culpa innecesaria en los pacientes.

¿Entonces el estrés realmente puede enfermar?

La respuesta corta es: puede afectar la salud, pero no explica todo.

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La evidencia indica que el estrés crónico puede mantener al organismo bajo una exigencia constante y relacionarse con problemas en diferentes sistemas del cuerpo. Sin embargo, no todos los dolores, enfermedades o síntomas son consecuencia de los nervios.

La diferencia está en la duración y la intensidad. Un momento puntual de estrés es una respuesta normal; vivir constantemente bajo presión puede convertirse en una carga para el organismo.

Por eso, si una persona presenta síntomas persistentes, no debería asumir automáticamente que todo se debe al estrés. Lo recomendable es buscar una evaluación médica para encontrar la causa.

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