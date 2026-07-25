¡El bicampeón empezó con el pie izquierdo! Tolima vence a Junior en la primera fecha de la Liga BetPlay

Deportes Tolima dio un golpe sobre la mesa en el arranque del segundo semestre de la Liga BetPlay y superó a Junior de Barranquilla en el estadio Murillo Toro de Ibagué. El equipo se impuso por 2-1 en el debut liguero del técnico Sebastián Oliveros, superando al bicampeón del fútbol colombiano.

El partido se dio en un escenario similar al del primer semestre en Liga, donde Junior venía de ser campeón en diciembre, pero en la primera fecha del campeonato terminó cayendo con Tolima. Ahora se repite la historia tras la final ante Nacional.

Los goles del Tolima frente a Junior

Los próximos partidos de Tolima y Junior

Los equipos pondrán la mira en los partidos de vuelta de la fase 1B de la Copa BetPlay, donde buscarán el paso a la ronda de octavos de final.

En el caso de Deportes Tolima, tendrán que medirse frente a Deportes Quindío en condición de visitante, luego de la victoria por 2-1 en Ibagué. En caso de avanzar de ronda, se enfrentarían a Llaneros.

Por el lado de Junior, el juego de ida como locales empataron 2-2 frente a Barranquilla FC, por lo que ahora se definirá quien avanza a octavos, entre dos clubes que tiran para el mismo lado. El que gane se medirá ante Millonarios.