“Viendo cómo se acaba la vida”: el drama de Adriana Isabel, paciente con cáncer agresivo

Adriana Isabel Becerra, una mujer de 37 años diagnosticada con cáncer de mama triple negativo en agosto de 2024, enfrenta una situación crítica debido a las interrupciones en su tratamiento oncológico producto de la crisis en el sector salud.

Cuando recibió el diagnóstico, pertenecía a la EPS Compensar. Sin embargo, tras el cierre de operaciones de esta entidad a inicios de 2025, fue trasladada a Coosalud.

Su salud se ha quebrantado desde hace dos años

“En 2025 me dejaron sin tratamiento y yo ahí vi que la enfermedad avanzó muchísimo porque mi tumor iba creciendo”, relató. No fue sino hasta abril de 2025 que recibió quimioterapia nuevamente.

Becerra contó que los protocolos médicos indicaban que las quimioterapias debían administrarse cada 21 días. No obstante, recibió el tratamiento con intervalos de 30, 35 y hasta 40 días.

En octubre de 2025, la paciente fue operada de urgencia para retirar el tumor cancerígeno. Después de la cirugía, el médico le informó que había mucha más enfermedad de lo pensado.

Posteriormente, esperó tres meses para acceder a un nuevo tratamiento: “Las radioterapias que planeaban hacerme no iban a servir de nada”.

¿Qué responde la EPS Coosalud?

La paciente tampoco recibió seguimiento del mastólogo que la operó en octubre. Siete meses después, su tumor volvió a crecer de forma más agresiva en su pecho.

La EPS Coosalud le respondió a Noticias RCN mediante un comunicado asegurando que a la paciente se le ha prestado la atención en salud y que la programación de su nuevo ciclo será en agosto.

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Sin embargo, Becerra fue notificada de que la IPS que le prestaría la atención de quimioterapia les cerró los servicios a los afiliados de Coosalud.

Esta EPS fue intervenida el 22 de noviembre de 2024 y cuenta con 3.416.000 afiliados. La deuda con clínicas y hospitales supera los 66.000 millones de pesos. Además, las quejas han aumentado en un 32 %.