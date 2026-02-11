La importancia de controlar la tensión arterial para iniciar un año sin riesgos graves para la salud

Al empezar el año, los servicios de salud encienden las alarmas ante un enemigo invisible pero letal: la hipertensión arterial. Según el Dr. Ramiro Cubillos, gerente médico de Laboratorios La Sante, esta patología es una "enfermedad silenciosa" que no presenta síntomas claros en sus etapas iniciales, lo que lleva a que muchos pacientes descubran su condición solo cuando ocurre una complicación grave como un infarto o un accidente cerebrovascular.

Durante las vacaciones, es común que los pacientes hipertensos se den “licencias” para romper sus dietas bajas en sal, aumentar el consumo de alcohol y abandonar sus rutinas de ejercicio.

Síntomas que ponen en alerta su salud

Estas decisiones, a menudo incentivadas por el entorno familiar, provocan un aumento peligroso en las cifras de tensión arterial que pasan factura en las primeras semanas del año.

“Los síntomas más sutiles que suelen aparecer primero son dolores de cabeza, sangrado por la nariz, zumbido en los oídos, mareos o vértigo. También, palpitaciones, sensación de opresión o dificultad para respirar., En el cerebro puede causar aneurismas; en los riñones, insuficiencia renal; y en el corazón, infartos o insuficiencia cardiaca” explica el Dr. Ramiro Cubillos.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS)1, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en las Américas, y la hipertensión es responsable de más del 50% de ellas.

En Colombia, cifras del Ministerio de Salud 2 indican que más de 5 millones de personas fueron diagnosticadas en el 2024, pero se estima que un porcentaje igual de la población padece la enfermedad sin saberlo.

No obstante, el riesgo es mayor para personas mayores de 65 años, pacientes polimedicados o aquellos con enfermedades crónicas como diabetes y problemas renales. Además, factores ambientales como el calor intenso pueden dilatar los vasos sanguíneos y, sumado a la deshidratación y al consumo de alcohol, provocar caídas de presión abruptas o mareos severos.

Recomendaciones para prevenir riesgos