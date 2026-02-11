CANAL RCN
Internacional

Presidente Trump amenaza con iniciar ataques en tierra contra grupos narcotraficantes

Aunque la idea fue compartida hace tiempo, el republicano advirtió que, con los botes neutralizados, iniciará su ofensiva terrestre contra los cárteles.

Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 11 de 2026
01:26 p. m.
Nuevamente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con iniciar los ataques en tierra contra grupos narcotraficantes de Latinoamérica.

En medio de una entrevista con la cadena Fox Business, el republicano advirtió que, habiendo neutralizado a las narcolanchas, redujeron en un 33% la presencia de drogas, como el fentanilo, y ahora es momento de continuar la ofensiva en tierra:

“Tuvimos que ir por los botes primero, porque de inmediato se iban a los botes si los atacabas por tierra, así que fuimos por los botes primero. Ahora no hay botes, así que vamos a atacarlos muy duro por tierra”.

¿Cuántas personas han muerto en ataques contra “narcolanchas” en la región?

Desde que inició el despliegue de tropas estadounidenses en el Caribe sur, en agosto de 2025, 39 “narcolanchas” han sido bombardeadas y al menos 120 personas han muerto, en lo que algunos países de la región y organizaciones defensoras de los derechos humanos tildan de ejecuciones extrajudiciales.

A los ataques han sobrevivido al menos cuatro personas, entre ellas, uno de los tripulantes de la embarcación bombardeada en un último ataque el lunes, 9 de febrero, y otra más se encuentra desaparecida.

¿Qué se sabe del último bombardeo de los Estados Unidos en el Caribe?

En un último pronunciamiento, el Comando Sur de los Estados Unidos, que adelanta la operación ‘Lanza del Sur’ contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, informó:

“El 9 de febrero, bajo las órdenes del comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una nave operada por organizaciones terroristas designadas. Los servicios de inteligencia confirmaron que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”.

A bordo viajaban tres personas. Dos fueron dadas de baja y otra se habría perdido en el mar; lo que llevó a tropas estadounidenses a iniciar un proceso de búsqueda:

“Tras el enfrentamiento, el USSOUTHCOM notificó inmediatamente a la Guardia Costera de Estados Unidos para que activara el sistema de búsqueda y rescate del sobreviviente”.

