Alerta: más de 600 brotes por comida contaminada de bacterias en Colombia

Las enfermedades transmitidas por alimentos, más conocidas como las ETA, enferman a 600 millones de personas y causan 420.000 muertes cada año en el mundo, según cifras de la Organización Mundial de la Salud. Esta alarma silenciosa no solo se produce desde los puestos de comida callejera, los restaurantes, sino también desde los hogares.

Durante 2025, Colombia notificó 661 brotes de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), que dejaron 7.394 personas enfermas y más de 31.000 personas expuestas, según cifras preliminares del Instituto Nacional de Salud (INS).

¿En dónde se están presentando los casos?

Las regiones Andina y Caribe concentran la mayor cantidad de casos, impulsadas por la alta densidad poblacional y la amplia oferta de servicios de alimentación.

Antioquia lidera la lista con 96 brotes (14,5 %), seguida de Cesar (52), Cali (51), Bogotá (39) y Nariño (36). Pero el dato que más alarma genera es otro: el 46 % de los brotes ocurrió dentro de los hogares, restaurantes (16,3 %) y otros espacios (13,9 %) completan el panorama.

¿Cuáles son las bacterias más peligrosas?

Detrás de estos brotes no hay una sola amenaza, sino un verdadero cóctel de bacterias. En 2025, el INS confirmó 132 brotes con agentes identificados, y casi la mitad fueron causados por Escherichia coli (48,5 %), una bacteria asociada a contaminación fecal y malas prácticas de higiene.

Según explicó Andrés Cortés, microbiólogo de la Universidad Manuela Beltrán, esta bacteria suele llegar a los alimentos por fallas básicas en la manipulación.

“Escherichia coli puede llegar a los alimentos a través de aguas de riego no potable o por una mala higiene del manipulador. Por ejemplo, cuando una persona va al baño y no se lava correctamente las manos, puede contaminar el alimento durante su preparación”, explicó.

No obstante, la E. Coli no es la única ya que se han registrado otras bacterias que están enfermando a los colombianos, tales como: Staphylococcus aureus (11,4 %), Coliformes fecales (6,8 %), Salmonella spp. (5,3 %) y Bacillus cereus (4,5 %).

Dentro de las alertas de los especialistas también se exaltan los alimentos listos para el consumo ya que encabezaron la lista con el 27,7 % de los brotes, incluyendo ensaladas empacadas, embutidos, comidas refrigeradas y sándwiches. El experto advierte que estos productos son especialmente riesgosos porque no pasan por procesos de cocción.

“Estos alimentos no se someten a altas temperaturas que reduzcan el riesgo microbiológico. Si no han sido manipulados correctamente, pueden convertirse en una fuente importante de contaminación y generar enfermedades transmitidas por alimentos”.

Los productos cárnicos (23,1 %) y los lácteos (18,5 %) completan la lista de alimentos más implicados. Aquí, uno de los errores más frecuentes es romper la cadena de frío.

“Es muy común fallar en las temperaturas seguras, especialmente en alimentos con alto contenido de proteínas y agua. Estos productos deben mantenerse bajo refrigeración o congelación, porque si no, los microorganismos encuentran la temperatura ideal para multiplicarse”, explicó Cortés.

¿Cómo evitar los riesgos desde la cocina del hogar?