Nuevo comunicado de la familia y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez: se tomó una decisión

Este 11 de febrero, tras un mes sin la presencia física de Yeison Jiménez, su familia y su equipo de trabajo redactaron un nuevo mensaje en las redes oficiales del artista.

En él indicaron que su legado continuará, que sus seguidores podrán sentirlo cerca en cada canción y, además, revelaron qué sucederá con su agrupación musical.

Este fue el nuevo comunicado de la familia y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez

En el Instagram de Yeison Jiménez, se indicó que su legado seguirá siendo honrado y enaltecido como se merece.

"Este espacio siempre fue de Yeison, de su voz, de sus canciones y de la conexión profunda que construyó con ustedes. Hoy queremos contarles algo con el mismo respeto con el que él caminó su carrera. La música de Yeison sigue viva. Hay canciones que dejó grabadas, historias que merecen ser contadas y un equipo que, con amor y responsabilidad, seguirá cuidando su obra", se precisó.

"Su agrupación continuará en escena como un homenaje permanente, para que sus canciones sigan sonando donde siempre fueron felices: junto a ustedes. Nada reemplaza su presencia, pero su legado no se detiene. Esto no es un adiós, es una forma de seguir recordándolo, honrándolo y manteniendo viva la huella que dejó en la música y en millones de corazones. Gracias por estar, por entender y por acompañarnos en este camino", se concluyó.

Esta fue la última foto que Yeison Jiménez se tomó con Lina Jiménez, su hermana

En el último concierto de Yeison Jiménez, que fue en Málaga, Santander, su hermana Lina Jiménez estuvo presente y se fotografió junto a él frente a un espejo.

Además, el pasado 10 de febrero, Lina compartió esa foto en sus redes sociales y le agradeció a su hermano por la persona que fue en vida.

"Gracias por haber estado, por cuidarme y por dejarme tantos momentos hermosos para guardar en el corazón. Te extraño todos los días y te seguiré amando toda la vida. Tu hermana, que no te olvida. Nunca pensé que esta sería nuestra última foto, aquella madrugada del 10 de enero", escribió.