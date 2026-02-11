Le ponen fecha clave al proyecto de la Línea 2 del Metro de Bogotá: ¿Crece la expectativa?

La Alcaldía de Bogotá reactivó el proceso para adjudicar la Línea 2 del Metro. En un reciente encuentro, se pusieron sobre la mesa el estado, alcance y condiciones de la importante mega obra.

Sin duda, los habitantes en Bogotá siguen contando los meses para que llegue la hora cero y el Metro finalmente sea una realidad. La Línea 1 avanza significativamente y llegó a más del 72%. La puesta en operación será en menos de tres años.

Línea 1 superó el 70%

Teniendo en cuenta el impacto de esta línea, tomó fuerza el futuro de la segunda. Hace un par de semanas, la licitación había quedado desierta, abriéndole la puerta a dudas y al riesgo de que el proyecto quedara trabado.

La buena noticia llegó este miércoles 11 de febrero por parte del Distrito. Delegaciones de 23 embajadas y empresas representantes de la banca internacional recibieron la información pertinente de la obra.

Los detalles más importantes de la Línea 2 son: 15.5 kilómetros, 10 estaciones subterráneas, una estación elevada, un patio taller, uso de trenes automáticos sin conductor y cobertura para 76 mil pasajeros por hora. El punto de conexión con la primera será en la calle 72 con avenida Caracas y busca ahorrarles 20 minutos a los pasajeros.

¿Cuánta inversión tiene la Línea 2?

Es importante recordar que en 2023 se firmó un convenio de cofinanciación entre la Nación (6.129 millones de dólares correspondientes al 70%) y el Distrito (2.637 millones de dólares del 30% restante); dando un total de más de ocho mil millones de dólares.

La idea es contar con más acompañamiento, por eso se hizo la reunión para escuchar a los interesados en ser ofertantes. La divulgación del proyecto estará disponible hasta el 31 de marzo.

Después vendrán: la publicación de documentos de precalificación (3 de marzo), recepción de solicitudes de precalificacón (5 de junio), lista de precalificados (8 de julio), publicación de documentos de la licitación (31 de julio), recepción de ofertas (30 de noviembre) y el anuncio de la adjudicación (enero de 2027).