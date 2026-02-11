Le quitaron el medicamento y hoy está en riesgo: niño con hemofilia lucha tras dos meses sin tratamiento

El caso de Kevin Arley Acosta expone la situación que enfrentan pacientes con enfermedades huérfanas en medio de la crisis del sistema de salud.

Kevin tiene 7 años, vive en Pitalito, Huila, y padece hemofilia severa, una condición que impide que la sangre coagule de manera normal.

Para él, el tratamiento no es complementario ni eventual. Es vital. Especialistas comparan sus medicamentos con el oxígeno: son indispensables para que su organismo pueda responder ante cualquier golpe o herida. Sin esa terapia, su vida queda en riesgo.

Desde hace dos meses no recibe los medicamentos que le fueron formulados. Hoy, permanece en estado crítico, con pronóstico reservado, hospitalizado en el OMI en Bogotá.

Niño de 7 años con hemofilia lucha tras dos meses sin tratamiento

La condición de Kevin se agravó luego de que saliera a montar bicicleta y sufriera una caída. El accidente, que en circunstancias normales podría no representar mayor gravedad, tuvo consecuencias severas debido a su enfermedad de base y a la ausencia del tratamiento que necesita de forma continua.

Actualmente presenta altos niveles de sangrado. Su organismo no logra controlar adecuadamente las hemorragias, lo que ha deteriorado su estado de salud. La falta de suministro del medicamento durante dos meses lo dejó en una condición vulnerable.

¿Por qué le fue interrumpido el suministro de medicamentos?

De acuerdo con la información conocida, la interrupción del tratamiento estaría relacionada con la falta de convenio entre la Nueva EPS y una IPS encargada de proporcionar la atención y el suministro de los fármacos. Esta situación administrativa habría impedido el acceso oportuno a su terapia.

Kevin tuvo que ser trasladado desde Pitalito hasta Bogotá debido a la complejidad de su cuadro clínico. Su estado es crítico y el pronóstico es reservado.

Frente a este caso, la presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, Clemencia Mayorga, hizo un llamado a las autoridades competentes:

Le pedimos al gobierno nacional, a la defensoría del pueblo, a todas las entidades de vigilancia y control que ejercen su función de proteger prevalentemente los derechos de los niños y niñas en medio de esta crisis de la salud.

La situación de Kevin se suma a la de miles de familias que aseguran estar enfrentando barreras para acceder a tratamientos, medicamentos y citas médicas. Se trata, en muchos casos, de enfermedades huérfanas cuyo manejo depende estrictamente de la continuidad terapéutica.