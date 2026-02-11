CANAL RCN
Economía

Abren nuevas vacantes para trabajar en el Metro de Bogotá: pagos son por encima de los tres millones

Conozca los cargos donde buscan trabajadores en el megaproyecto.

Foto: X @CarlosFGalan

Noticias RCN

febrero 11 de 2026
01:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá continúa su avance imparable y, con ello, la demanda de mano de obra calificada y no calificada se intensifica.

En las últimas horas, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), bajo su estrategia "Talento Capital", anunció la apertura de 200 nuevas vacantes destinadas a fortalecer los frentes de obra que actualmente intervienen corredores vitales como la Avenida Caracas y la Avenida Primero de Mayo.

17 mil vacantes disponibles en Bogotá en todas las áreas: así será la jornada de empleo
RELACIONADO

17 mil vacantes disponibles en Bogotá en todas las áreas: así será la jornada de empleo

La convocatoria destaca no solo por el volumen de puestos disponibles, sino por una oferta salarial que, para ciertos perfiles especializados, supera los 3 millones de pesos, posicionándose como una de las opciones laborales más atractivas en el sector de la infraestructura vial para este primer trimestre del año.

Estos son los puestos que buscan para trabajar en el Metro de Bogotá

Son varias las oportunidades que buscan incluir a diversos sectores de la población. Entre los cargos más solicitados se encuentran:

  • Auxiliares y Ayudantes de Obra: Se ofrecen cerca de 100 plazas para personal de apoyo en terreno. Para los ayudantes, el requisito de experiencia es mínimo o nulo, mientras que para auxiliares se solicitan al menos tres meses de trayectoria en labores similares.
  • Maestros de Obra y Oficiales: Estos cargos, que requieren mayor experticia en urbanismo o redes, cuentan con asignaciones salariales que rondan los $3.400.000.
  • Operadores de maquinaria pesada: Conductores de grúas telescópicas y operadores de encofrados pueden acceder a salarios competitivos, con bonificaciones adicionales por cumplimiento de metas.
  • Auxiliares de Tráfico: Conocidos como "paleteros", estos puestos están abiertos para personas con educación básica que deseen contribuir a la movilidad en las zonas de influencia del proyecto.

Así puede postularse a las vacantes del Metro de Bogotá

En las tradicionales ferias de empleo se podrán encontrar estos cargos. Se llevarán a cabo jornadas en localidades clave como Kennedy y Bosa. Los aspirantes deben presentarse con su hoja de vida actualizada, copia de la cédula de identidad y certificados laborales (en caso de tenerlos).

A través del portal de la Agencia Distrital de Empleo y la plataforma "Bogotá Trabaja", los ciudadanos pueden registrar su perfil y aplicar a las vacantes bajo el convenio con el concesionario Metro Línea 1.

El Gerente de la Empresa Metro ha reiterado que estos procesos son gratuitos y sin intermediarios, advirtiendo a la ciudadanía sobre posibles estafas que circulan en redes sociales solicitando dinero para supuestos exámenes médicos o trámites de ingreso.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Lanzan nueva herramienta que transforma la gestión de pagos corporativos: de esto se trata

Trabajo

Famosa cervecería anunció 6.000 despidos por baja en sus ventas

Subsidios

Prosperidad Social da a conocer fechas oficiales de pago de hasta 500.000 pesos para colombianos

Otras Noticias

Yeison Jiménez

Nuevo comunicado de la familia y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez: se tomó una decisión

El pronunciamiento se publicó en las redes sociales de Yeison Jiménez.

Lluvias En Colombia

Procuraduría solicitó a las entidades del sector salud emprender acciones para garantizar la atención de los cordobeses durante las lluvias

El Ministerio Público insiste en que el derecho a la salud de los damnificados debe garantizarse, aún en medio de las inundaciones.

Frank Fabra

Frank Fabra hizo a un lado la polémica y firmó con Independiente Medellín

Papa León XIV

Papa León XIV encomienda a las víctimas de las lluvias e inundaciones en Colombia a la comunidad católica

Medicamentos

Le quitaron el medicamento y hoy está en riesgo: niño con hemofilia lucha tras dos meses sin tratamiento