Abren nuevas vacantes para trabajar en el Metro de Bogotá: pagos son por encima de los tres millones

La construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá continúa su avance imparable y, con ello, la demanda de mano de obra calificada y no calificada se intensifica.

En las últimas horas, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), bajo su estrategia "Talento Capital", anunció la apertura de 200 nuevas vacantes destinadas a fortalecer los frentes de obra que actualmente intervienen corredores vitales como la Avenida Caracas y la Avenida Primero de Mayo.

La convocatoria destaca no solo por el volumen de puestos disponibles, sino por una oferta salarial que, para ciertos perfiles especializados, supera los 3 millones de pesos, posicionándose como una de las opciones laborales más atractivas en el sector de la infraestructura vial para este primer trimestre del año.

Estos son los puestos que buscan para trabajar en el Metro de Bogotá

Son varias las oportunidades que buscan incluir a diversos sectores de la población. Entre los cargos más solicitados se encuentran:

Auxiliares y Ayudantes de Obra: Se ofrecen cerca de 100 plazas para personal de apoyo en terreno. Para los ayudantes, el requisito de experiencia es mínimo o nulo, mientras que para auxiliares se solicitan al menos tres meses de trayectoria en labores similares.

Maestros de Obra y Oficiales: Estos cargos, que requieren mayor experticia en urbanismo o redes, cuentan con asignaciones salariales que rondan los $3.400.000.

Operadores de maquinaria pesada: Conductores de grúas telescópicas y operadores de encofrados pueden acceder a salarios competitivos, con bonificaciones adicionales por cumplimiento de metas.

Auxiliares de Tráfico: Conocidos como "paleteros", estos puestos están abiertos para personas con educación básica que deseen contribuir a la movilidad en las zonas de influencia del proyecto.

Así puede postularse a las vacantes del Metro de Bogotá

En las tradicionales ferias de empleo se podrán encontrar estos cargos. Se llevarán a cabo jornadas en localidades clave como Kennedy y Bosa. Los aspirantes deben presentarse con su hoja de vida actualizada, copia de la cédula de identidad y certificados laborales (en caso de tenerlos).

A través del portal de la Agencia Distrital de Empleo y la plataforma "Bogotá Trabaja", los ciudadanos pueden registrar su perfil y aplicar a las vacantes bajo el convenio con el concesionario Metro Línea 1.

El Gerente de la Empresa Metro ha reiterado que estos procesos son gratuitos y sin intermediarios, advirtiendo a la ciudadanía sobre posibles estafas que circulan en redes sociales solicitando dinero para supuestos exámenes médicos o trámites de ingreso.