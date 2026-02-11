James reveló verdadera razón para irse del Bayern: ¡tenía acuerdo con otro equipo!

James Rodríguez volvió a referirse a uno de los capítulos más comentados de su carrera en Europa: su salida del Bayern Múnich. El mediocampista colombiano, que hoy milita en el Minnesota United de la MLS, aclaró que su marcha del gigante alemán no tuvo relación con las condiciones climáticas, como se dijo durante años, sino con un acuerdo deportivo que no llegó a concretarse.

En entrevista con The Athletic, el cucuteño desmintió la versión popularizada en su momento sobre el frío de Alemania y reveló que tenía un arreglo adelantado para cambiar de club. Sus declaraciones no tardaron en generar reacciones en Colombia, pues durante mucho tiempo se creyó que el clima fue un factor determinante en su decisión.

La verdad detrás de su salida del Bayern

James explicó que la narrativa del frío fue, en realidad, una broma que terminó malinterpretándose. Según el volante, su salida del Bayern estuvo ligada a un acuerdo que tenía prácticamente cerrado con el Atlético de Madrid, lo que lo llevó a replantear su continuidad en el fútbol alemán.

“Yo no me fui del Bayern por el frío. Me fui porque tenía un acuerdo cerrado con el Atlético de Madrid”, aseguró el colombiano, dejando claro que su decisión respondía a un proyecto deportivo y no a factores externos. Con estas palabras, el futbolista intenta poner punto final a una versión que durante años acompañó el análisis de su carrera.

Durante su paso por el Bayern, James vivió una de sus etapas más regulares en Europa. Bajo la dirección de Carlo Ancelotti y posteriormente con Jupp Heynckes, mostró un alto nivel, siendo pieza importante en la consecución de títulos locales y manteniendo números destacados en asistencias y goles.

De la polémica en Alemania al frío de Minnesota

La ironía de la situación es que hoy James juega en Minnesota, una de las ciudades con temperaturas más bajas de la Major League Soccer. Por eso, el propio futbolista fue consultado nuevamente sobre el tema y no dudó en aclarar sus palabras de años atrás.

“Es cierto lo que dije sobre Múnich, pero solo fue una broma. En Colombia siempre malinterpretan lo que digo”, concluyó, intentando cerrar definitivamente la discusión.

Ahora, el mediocampista colombiano se prepara para una nueva etapa en su carrera, esta vez en el fútbol estadounidense, donde buscará continuidad y protagonismo. Mientras tanto, sus declaraciones reavivan el debate sobre lo que pudo haber sido su historia en el Bayern, club en el que dejó destellos de su talento y en el que muchos consideran que pudo consolidar una de las etapas más importantes de su trayectoria en Europa.