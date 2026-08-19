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Invima prohíbe popular producto para la caída el cabello: se reportaron efectos adversos

El Invima detectó la comercialización ilegal del producto y advierte sobre posibles riesgos para la salud.

Invima prohibió producto para la caída del cabello
FOTO: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
02:58 p. m.
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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria sobre el producto cosmético 'Spray Caída Cero', luego de detectar su comercialización en Colombia a través de la página web nissaronline.com. De acuerdo con la información suministrada por la entidad, el producto no cuenta con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) requerida para este tipo de artículos.

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La ausencia de la NSO significa que el producto no cumple con los requisitos establecidos para su comercialización legal en el territorio nacional. Por esta razón, el Invima lo clasifica como producto cosmético fraudulento y advierte a los consumidores sobre los riesgos asociados con su utilización.

¿Por qué el ‘Spray Caída Cero’ representa un riesgo para la salud?

El Invima señala que los productos cosméticos que no cuentan con una Notificación Sanitaria Obligatoria no ofrecen garantías sobre aspectos fundamentales como su calidad, seguridad y eficacia. Tampoco existe certeza sobre su composición, origen, estudios técnicos, condiciones de fabricación, almacenamiento o transporte.

La entidad también informó que, de acuerdo con las denuncias recibidas hasta el momento, se han reportado efectos adversos relacionados con el uso de este spray, principalmente en la zona donde se aplica el producto.

spray
FOTO: Invima

El llamado de la autoridad sanitaria se extiende a los consumidores que hayan adquirido el producto por internet u otros canales. El Invima recomienda no comprar productos cosméticos que no tengan la correspondiente notificación sanitaria y verificar esta información antes de utilizarlos, especialmente cuando son ofrecidos mediante páginas web o plataformas que no permiten establecer claramente su procedencia.

¿Cómo comprobar que un producto está autorizado por el Invima?

Para comprobar si un producto cuenta con la autorización sanitaria correspondiente, los consumidores pueden utilizar la herramienta oficial de consulta de registros sanitarios del Invima. Esta verificación permite conocer si el producto está incluido en los registros disponibles de la autoridad sanitaria y evitar la adquisición de productos cuya comercialización no esté autorizada.

La entidad señaló que los importadores, distribuidores y comercializadores deben abstenerse de publicitar, distribuir o comercializar el producto, pues podrían estar sujetos a medidas sanitarias y a procesos administrativos sancionatorios.

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