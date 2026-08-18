Gobierno Nacional anunció recursos destinados para el sector salud en el Valle del Cauca

Ya ha transcurrido una semana tras el fuerte terremoto que afectó a más de 13 departamentos en el país y que hoy luchan contra el tiempo para dar con la mayor cantidad de sobrevivientes bajo los escombros.

A los esfuerzos de la ciudadanía también se unió el más reciente reporte desde el Gobierno Nacional en donde ya se anunció la destinación de recursos para el sector salud en el Valle del Cauca, uno de los departamentos más golpeados por el sismo.

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Gobierno anunció recursos para el sector salud en el Valle

Tras la emergencia, el Gobierno anunció la articulación de las entidades del Estado y organismos de emergencia para responder a las necesidades más urgentes de la población afectada por el sismo.

El sector salud ha sido catalogado como una de las prioridades en medio de la emergencia a raíz de las afectaciones en la infraestructura hospitalaria y el incremento de la demanda de atención.

Por esto, el Gobierno Nacional anunció la destinación de $4.386 millones para fortalecer la infraestructura y capacidad de atención en salud del Valle del Cauca, recursos que serán destinados a la dotación de la Unidad Funcional Oncológica del Hospital Universitario del Valle ‘Evaristo García’ (HUV), en el marco de la Resolución 1080 de 2026.

Así mismo, el Gobierno explicó que dichos recursos también van destinados a la reconstrucción del Hospital San Rafael, de El Águila, y la destinación de recursos para el arrendamiento de la infraestructura que permita ampliar la atención del Hospital Universitario del Valle ‘Evaristo García’.

“Haremos todo lo que esté a nuestro alcance desde el Gobierno Nacional, en unión con la Gobernación del Valle, para sacar a este hospital adelante, que es un símbolo de Colombia y de nuestro sistema de salud”, afirmó el presidente Abelardo de la Espriella.

Por su parte, Ana María Vesga, ministra de Salud y Protección Social, señaló que las acciones adoptadas buscan responder con hechos a las necesidades de la población y fortalecer la red hospitalaria del departamento.

Cifras del terremoto en Colombia

Según el más reciente informe por parte del presidente Abelardo de la Espriella, durante su primera alocución, el terremoto generó afectaciones en 450 municipios de 15 departamentos, ya hay 289 fallecidos, 4.187 heridos, 143 desaparecidos.

Más de 128.328 familias resultaron afectadas, 26.945 viviendas quedaron destruidas, se registraron más de 127.557 viviendas averiadas, se reportaron daños en 285 centros de salud y en más de 2.838 establecimientos educativos.