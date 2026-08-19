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Encontraron el cuerpo de la mujer que había desaparecido en el embalse de Tominé, Guatavita

La mujer desapareció tras el accidente de dos lanchas el pasado lunes 17 de agosto.

Foto: Bomberos de Cundinamarca.
Foto: Bomberos de Cundinamarca.

Nicolás Martínez Sánchez

agosto 19 de 2026
02:42 p. m.
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Este miércoles 19 de agosto, las autoridades informaron que encontraron el cuerpo de la mujer que había desaparecido en el embalse de Tominé en Guatavita, Cundinamarca.

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El pasado lunes 17 de agosto se presentó un accidente entre dos lanchas en la laguna. De acuerdo con el reporte de Bomberos de Cundinamarca, esto ocurrió faltando 20 minutos para el mediodía en un sector conocido como Club La Marina.

¿Cuál habría sido la causa del accidente?

En una lancha iban cinco personas (incluido un menor de edad), quienes habrían sido embestidos por la otra embarcación. Acto seguido, quedaron hundidos, por lo que las autoridades activaron la búsqueda.

Cuatro personas fueron rescatadas, faltando solamente Sandy Astrid Serene Ruiz, la mujer de 59 años residente de Guatavita. Con respecto al motivo del accidente, se cree que, durante la práctica acuática, una de las cuerdas se enredó.

Sobre las 2:00 p.m. de ese lunes, el equipo especializado de Sopó integrado por buzos de la Armada y rescatistas submarinos llevó a cabo las respectivas pesquisas. Sin embargo, la labor se suspendió a las 6:00 p.m. por causa de la falta de visibilidad en la noche.

Sandy apareció sin vida

El martes 18 de agosto, se retomó la búsqueda, pero sin el resultado esperado. Los bomberos informaron que, a pesar de fortalecer las labores, no se pudo dar con su paradero. Al igual que el día anterior, se suspendió llegada la noche.

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Fue este miércoles 19 de agosto cuando se conoció el lamentable desenlace. Las autoridades informaron que el cuerpo sin vida de Serene fue hallado 48 horas después de la desaparición.

El paso siguiente del proceso queda en manos de la Fiscalía para conocer las causas de su fallecimiento y avanzar con las investigaciones. Tanto el cuerpo de Bomberos del departamento como las instituciones que apoyaron las labores extendieron sus condolencias a los familiares de la mujer.

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