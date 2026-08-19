Indignante: Perrito fue atropellado en Tunjuelito y la camioneta salió a la fuga

Una cámara de seguridad ubicada en el barrio San Carlos de la localidad de Tunjuelito, en Bogotá, registró la impactante escena. En el video se observa cómo el canino se encuentra en el borde de la calle en compañía de su dueño y a una camioneta acercarse a una velocidad moderada subirse al andén justo cuando el perro intentó alejarse, pero desafortunadamente es pasado por encima, causándole la muerte, aún cuando el dueño intentó advertirle de la presencia del animal.

Las imágenes han causado una indignación total por parte de los usuarios en las redes sociales y han exigido a las autoridades encontrar lo más pronto posible al responsable de este crimen, entendiendo que ya tienen conocimiento de las placas del vehículo.

Comunidad exige la captura del responsable

Tras los videos que rápidamente se han vuelto virales en redes sociales, se conoció que las autoridades ya conocen las placas del vehículo que causó esta triste escena y la comunidad exige la captura del conductor para que sea debidamente capturado y judicializado.

Son varias las inquietudes que se generan después de conocer las imágenes. Al parecer, el dueño del canino no alcanza a percatarse con suficiente antelación de la presencia del automóvil; el conductor no viene a una velocidad alta, por lo que pudo cambiar su dirección y el perro no está con su respectivo collar.

Entidades aún no se pronuncian

La comunidad le ha solicitado a la Secretaría de Seguridad de Bogotá y a la Secretaría de Movilidad hacerse cargo de este delito, pero a la fecha, no se conoce ningún comunicado oficial por parte de estas entidades.

No es la primera noticia que se conoce sobre maltrato animal y la falta de indolencia por parte de algunos ciudadanos, lo que preocupa a fundaciones y organizaciones en pro de los animales e invita a la reflexión sobre este delicado tema.