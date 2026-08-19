CANAL RCN
Tendencias

Indignante: Perrito fue atropellado en Tunjuelito y la camioneta salió a la fuga

El lamentable caso de intolerancia se registró en la mañana del 15 de agosto. Ciudadanos exigen la captura del responsable con la ayuda de las cámaras de seguridad

Foto: Captura de pantalla red social X.

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
02:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una cámara de seguridad ubicada en el barrio San Carlos de la localidad de Tunjuelito, en Bogotá, registró la impactante escena. En el video se observa cómo el canino se encuentra en el borde de la calle en compañía de su dueño y a una camioneta acercarse a una velocidad moderada subirse al andén justo cuando el perro intentó alejarse, pero desafortunadamente es pasado por encima, causándole la muerte, aún cuando el dueño intentó advertirle de la presencia del animal.

VIDEO | Perrito fue abandonado en La Estrella, Antioquia: comunidad pide sanciones
RELACIONADO

VIDEO | Perrito fue abandonado en La Estrella, Antioquia: comunidad pide sanciones

Las imágenes han causado una indignación total por parte de los usuarios en las redes sociales y han exigido a las autoridades encontrar lo más pronto posible al responsable de este crimen, entendiendo que ya tienen conocimiento de las placas del vehículo.

Comunidad exige la captura del responsable

Tras los videos que rápidamente se han vuelto virales en redes sociales, se conoció que las autoridades ya conocen las placas del vehículo que causó esta triste escena y la comunidad exige la captura del conductor para que sea debidamente capturado y judicializado.

Son varias las inquietudes que se generan después de conocer las imágenes. Al parecer, el dueño del canino no alcanza a percatarse con suficiente antelación de la presencia del automóvil; el conductor no viene a una velocidad alta, por lo que pudo cambiar su dirección y el perro no está con su respectivo collar.

Mujer murió abrazando a su perro bajo los escombros en Cali: la mascota sobrevivió
RELACIONADO

Mujer murió abrazando a su perro bajo los escombros en Cali: la mascota sobrevivió

Entidades aún no se pronuncian

La comunidad le ha solicitado a la Secretaría de Seguridad de Bogotá y a la Secretaría de Movilidad hacerse cargo de este delito, pero a la fecha, no se conoce ningún comunicado oficial por parte de estas entidades.

No es la primera noticia que se conoce sobre maltrato animal y la falta de indolencia por parte de algunos ciudadanos, lo que preocupa a fundaciones y organizaciones en pro de los animales e invita a la reflexión sobre este delicado tema.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

“Me desenamoré”: Luisa Fernanda W se sinceró sobre su relación con Pipe Bueno

Conciertos

Grupo Firme hace historia en Colombia: reunió más de 346.000 personas en 11 conciertos

Astrología

"Lo que nunca había pasado": impactante predicción de Mhoni Vidente a nivel político

Otras Noticias

Cundinamarca

Encontraron el cuerpo de la mujer que había desaparecido en el embalse de Tominé, Guatavita

La mujer desapareció tras el accidente de dos lanchas el pasado lunes 17 de agosto.

Pensiones

Paso a paso de cómo reclamar el auxilio funerario y las cesantías tras el terremoto

Asofondos explicó el procedimiento para que los afectados por el devastador sismo puedan acceder a estos beneficios económicos.

Santa Fe

Santa Fe podrá recibir más de 30 mil donaciones en su partido vs. River Plate

Chile

Chile decreta estado de excepción por las fuertes lluvias que tienen inundada la zona norte

Salud mental

Cómo acompañar a los más pequeños después de vivir un terremoto, según expertos