Paso a paso de cómo reclamar el auxilio funerario y las cesantías tras el terremoto

Las personas afiliadas o pensionadas en fondos privados de pensiones en Colombia tienen derecho a reclamar auxilio funerario y cesantías tras el reciente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto y que dejó devastación en seis departamentos, indicó la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos).

Los montos de del auxilio funerario pueden oscilar entre $8.700.000 y $17.500.000, recursos fundamentales para enfrentar la emergencia.

En cuanto a las cesantías, dependerá del ahorro que tenga cada caso y el destino de los recursos que podrían ser utilizados para la reparación de viviendas.

¿Cómo acceder al auxilio funerario tras el terremoto?

Para acceder al auxilio funerario, los beneficiarios deben presentar una solicitud formal ante el fondo de pensiones de la persona fallecida. Los documentos requeridos son:

Registro civil de defunción

Factura que respalde los gastos funerarios

Certificación bancaria para el desembolso

Documento de identidad del reclamante

Sin embargo, ante la posibilidad de que los damnificados hayan perdido sus documentos de identidad durante el sismo, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, explicó alternativas para facilitar el trámite.

Si no hay identificación, es importante que se contacte con nosotros, con la administradora de fondos de cesantía. Si no sabe cuál es, puede comunicarse al correo: comunicaciones@asofondos.org.co para localizar a esa persona y saber a qué fondo de cesantías está inscrito.

La entidad destacó que existen mecanismos biométricos disponibles en algunas administradoras que pueden verificar la identidad de las personas sin necesidad de documentación física.

¿Cómo solicitar desembolso de cesantías tras el terremoto?

Respecto al retiro de cesantías para reparación de viviendas de los afectados, el procedimiento requiere varios pasos:

El afiliado debe presentar una solicitud escrita ante su empleador

Llevar la cédula de ciudadanía

Certificado de libertad y tradición del inmueble

Cotizaciones de los materiales y obras a realizar

Carta de autorización del empleador

Certificación bancaria correspondiente

Asofondos puso a disposición de los afectados el correo electrónico comunicaciones@asofondos.org.co para resolver dudas sobre el acceso tanto para el auxilio funerario como a las cesantías. Esta medida busca agilizar los trámites en un momento crítico para las familias afectadas por el desastre natural.