Invima advierte por producto que promete quemar grasa: no tiene registro sanitario

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria No. 249-2026, para advertir sobre la comercialización del producto denominado “Vacuna Antiobesidad”. Según la entidad, el producto no está aprobado por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos y no cuenta con un registro sanitario válido en Colombia.

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Aunque en el etiquetado del producto aparece el supuesto registro sanitario PFM-2023-0000645, el Invima señaló que, tras verificar esa numeración, no encontró información asociada a un registro sanitario aprobado por la autoridad sanitaria. Por esta razón, la entidad pidió a los consumidores abstenerse de adquirirlo o utilizarlo.

El producto también presenta en su etiqueta indicaciones relacionadas con la prevención de la obesidad y la quema de grasa. Además, declara entre sus componentes la presencia de procaína y señala una vía de administración intramuscular (IM). Para el Invima, estas características presentan inconsistencias frente a la regulación sanitaria y a la información que debe contener el etiquetado de esta clase de productos.

¿Por qué el Invima dice que la “vacuna antobesidad” es fraudulenta?

El Invima explicó que existe una inconsistencia fundamental en la forma en que se promociona este producto. Aunque es presentado como homeopático, los productos homeopáticos corresponden a preparaciones obtenidas a partir de sustancias sometidas a procesos de dilución y dinamización y requieren registro sanitario. Sin embargo, no son vacunas ni pueden ser presentados como vacunas.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, en Colombia no existe la denominación de “vacunas homeopáticas” reconocidas por el Invima. Las vacunas son medicamentos de origen biológico, por lo que la entidad señaló que se desconoce para este producto su inocuidad, pureza, calidad, autenticidad, trazabilidad, soporte científico y respaldo regulatorio.

El Invima también recordó que ya había publicado la Alerta Sanitaria 71-2023 sobre un producto fraudulento identificado igualmente como “Vacuna Antiobesidad”. La nueva alerta reitera el incumplimiento de la normativa sanitaria, aunque las imágenes del producto puedan ser diferentes a las difundidas en la alerta anterior.

Al no contar con un registro sanitario válido, el producto es considerado fraudulento y su comercialización en el territorio nacional es ilegal, de acuerdo con la definición establecida en el artículo 2 del Decreto 677 de 1995.

El Invima recomendó no adquirir ni utilizar la vacuna. La entidad también recordó que los consumidores deben evitar comprar medicamentos, productos fitoterapéuticos o suplementos dietarios que no tengan un registro sanitario vigente, especialmente cuando son ofrecidos mediante páginas de internet, redes sociales o cadenas de WhatsApp.

Las personas que actualmente estén utilizando este producto deben suspender inmediatamente su uso debido a los posibles riesgos para la salud. Si se presenta algún evento adverso que pueda estar relacionado con su consumo o administración, debe ser reportado al Invima mediante los canales de farmacovigilancia habilitados por la entidad.