Santa Fe podrá recibir más de 30 mil donaciones en su partido vs. River Plate

Casi 10 días después del sismo de 7.4 en Colombia, las ayudas no dejan de llegar a todos los rincones del país que se vieron afectados por el devastador terremoto.

Diferentes clubes del fútbol colombiano no han sido ajenos a la situación del país y desde el primer día se han puesto en la tarea de convocar a todos sus hinchas a llevar donaciones de diferentes artículos de primera necesidad a sus sedes deportivas y estadios en donde juegan de locales. Atlético Nacional, Independiente Medellín, Millonarios, América y Cali son solo algunos de los clubes que han participado en las ayudas.

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Independiente Santa Fe es otro de los clubes que ha dejado un poco de lado sus actividades deportivas para concentrar toda su energía en organizar las 100 toneladas de donaciones que han logrado recoger en su sede principal. Jugadores, presidente, administrativos e hinchas han trabajado día y noche para enviar los camiones a las ciudades afectadas.

Días atrás, el presidente del club, Eduardo Méndez, confirmó que una parte de la taquilla recolectada también será donada para ayudar a los damnificados.

Santa Fe recibirá donaciones de más de 30 mil asistentes al partido vs. River Plate

Tras confirmar que ya estaban vendidas más de 31 mil boletas, el pasado martes 18 de agosto, el club 'cardenal' confirmó a través de sus redes sociales que, antes del inicio del juego por Copa Sudamericana ante River de Argentina, seguirán recibiendo kits de ayuda para familias afectadas por el terremoto.

Entre las 4:30 de la tarde y las 8:30 de la noche, en el costado oriental del estadio estarán ubicados los camiones que recibirán estos kits para ser enviados a diferentes puntos estratégicos. Serán cuatro los tipos de kits que los asistentes al estadio podrán donar.

¿Qué pueden donar los hinchas?

De igual forma, el club comunicó que solo estarán recibiendo los cuatro tipos de kits que han definido para esta jornada:

Kit de aseo personal Kit de salud Kit de mercado básico Kit de hogar

Estos kits deberán estar debidamente empacados en una bolsa transparente, sellada y marcada con los elementos que están dentro de la bolsa para que la organización sea lo más ágil posible.

El juego de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana iniciará a las 7:30 de la noche en el estadio El Campín.