CANAL RCN
Internacional Video

Chile decreta estado de excepción por las fuertes lluvias que tienen inundada la zona norte

Miles de familias desalojadas de sus viviendas requieren ayuda humanitaria ante la emergencia que se ha intensificado en las últimas horas.

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
01:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El gobierno de Chile decretó estado de excepción en las regiones del norte del país debido a intensas precipitaciones que han generado aluviones, inundaciones y el desalojo forzoso de miles de familias.

Daños generados por las lluvias en Chile podrían superar los 150 millones de dólares: se mantiene la alerta
RELACIONADO

Daños generados por las lluvias en Chile podrían superar los 150 millones de dólares: se mantiene la alerta

La medida fue adoptada por el presidente José Antonio Kast para gestionar de manera más efectiva la emergencia climática que atraviesa el país.

Las autoridades chilenas han registrado niveles de precipitación considerados históricos para la zona norte del país, tradicionalmente caracterizada por su clima árido.

Este fenómeno meteorológico extraordinario ha desbordado la capacidad de respuesta de los sistemas de prevención locales, provocando situaciones críticas en diversas comunidades.

Aterradoras lluvias en Chile dejan cuatro muertos y más de 500 damnificados
RELACIONADO

Aterradoras lluvias en Chile dejan cuatro muertos y más de 500 damnificados

Aluviones devastan el norte de Chile

Los aluviones han sido particularmente devastadores, arrastrando sedimentos, rocas y escombros que han bloqueado vías de comunicación y dañado la infraestructura vital.

Las inundaciones, por su parte, han afectado viviendas, comercios y servicios básicos, obligando a las autoridades a implementar evacuaciones preventivas en las zonas de mayor riesgo.

Miles de familias han sido desalojadas de sus hogares como medida precautoria ante el avance de las aguas y el riesgo de nuevos aluviones.

Estos ciudadanos han sido reubicados temporalmente en albergues habilitados por el gobierno y organizaciones de ayuda, donde reciben asistencia básica mientras persiste la emergencia.

Revelan impactante video en caso de exfutbolista colombiano señalado de homicidio en Chile
RELACIONADO

Revelan impactante video en caso de exfutbolista colombiano señalado de homicidio en Chile

Chile requiere ayuda humanitaria para familias evacuadas

Los afectados han manifestado la urgente necesidad de recibir ayuda humanitaria para enfrentar esta crisis. Las solicitudes incluyen alimentos, agua potable, medicamentos, ropa y artículos de primera necesidad para quienes perdieron sus pertenencias o permanecen alejados de sus hogares.

La declaración de estado de catástrofe permite al gobierno chileno movilizar recursos extraordinarios, coordinar de manera más eficiente las labores de rescate y asistencia, y agilizar los procedimientos administrativos necesarios para la atención de emergencias.

Esta figura legal también facilita la asignación de presupuesto especial para la reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas.

Las autoridades meteorológicas mantienen monitoreo constante de las condiciones climáticas en la región, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en las labores de rescate, evaluación de daños y asistencia a la población afectada.

¿Un ritual 'satánico' practicó el exfutbolista colombiano al decapitar y quemar a su amigo en Chile?
RELACIONADO

¿Un ritual 'satánico' practicó el exfutbolista colombiano al decapitar y quemar a su amigo en Chile?

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Honduras

Honduras declara en alerta casi el 80 % de su territorio por la sequía y El Niño

Terremoto

Nuevo temblor en Indonesia este 19 de agosto: esto reportaron las autoridades

Brasil

Grave accidente de tránsito en Brasil deja 23 muertos: eran pacientes que iban en un bus

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy, 19 de agosto: número y signo ganador del sorteo

Resultado del Super Astro Sol hoy, 19 de agosto de 2026. Revise el número ganador, el signo zodiacal y confirme si su apuesta fue una de las premiadas.

DNP

Director del DNP Julián Buitrago detalla plan de reconstrucción tras terremoto

El funcionario señaló que la emergencia afecta a cerca de 450 municipios, cada uno con condiciones distintas y niveles de destrucción variados.

Santa Fe

Santa Fe podrá recibir más de 30 mil donaciones en su partido vs. River Plate

Redes sociales

“Me desenamoré”: Luisa Fernanda W se sinceró sobre su relación con Pipe Bueno

Salud mental

Cómo acompañar a los más pequeños después de vivir un terremoto, según expertos