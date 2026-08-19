Chile decreta estado de excepción por las fuertes lluvias que tienen inundada la zona norte

El gobierno de Chile decretó estado de excepción en las regiones del norte del país debido a intensas precipitaciones que han generado aluviones, inundaciones y el desalojo forzoso de miles de familias.

La medida fue adoptada por el presidente José Antonio Kast para gestionar de manera más efectiva la emergencia climática que atraviesa el país.

Las autoridades chilenas han registrado niveles de precipitación considerados históricos para la zona norte del país, tradicionalmente caracterizada por su clima árido.

Este fenómeno meteorológico extraordinario ha desbordado la capacidad de respuesta de los sistemas de prevención locales, provocando situaciones críticas en diversas comunidades.

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Aluviones devastan el norte de Chile

Los aluviones han sido particularmente devastadores, arrastrando sedimentos, rocas y escombros que han bloqueado vías de comunicación y dañado la infraestructura vital.

Las inundaciones, por su parte, han afectado viviendas, comercios y servicios básicos, obligando a las autoridades a implementar evacuaciones preventivas en las zonas de mayor riesgo.

Miles de familias han sido desalojadas de sus hogares como medida precautoria ante el avance de las aguas y el riesgo de nuevos aluviones.

Estos ciudadanos han sido reubicados temporalmente en albergues habilitados por el gobierno y organizaciones de ayuda, donde reciben asistencia básica mientras persiste la emergencia.

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Chile requiere ayuda humanitaria para familias evacuadas

Los afectados han manifestado la urgente necesidad de recibir ayuda humanitaria para enfrentar esta crisis. Las solicitudes incluyen alimentos, agua potable, medicamentos, ropa y artículos de primera necesidad para quienes perdieron sus pertenencias o permanecen alejados de sus hogares.

La declaración de estado de catástrofe permite al gobierno chileno movilizar recursos extraordinarios, coordinar de manera más eficiente las labores de rescate y asistencia, y agilizar los procedimientos administrativos necesarios para la atención de emergencias.

Esta figura legal también facilita la asignación de presupuesto especial para la reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas.

Las autoridades meteorológicas mantienen monitoreo constante de las condiciones climáticas en la región, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en las labores de rescate, evaluación de daños y asistencia a la población afectada.