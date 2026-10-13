Invima advierte sobre raticida que se vende en Colombia sin registro sanitario

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización ilegal de un raticida en Colombia. La entidad identificó que este producto se vende físicamente en el país, pese a que no cuenta con el registro sanitario exigido para los plaguicidas de uso doméstico o de uso en salud pública.

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¿Por qué el Invima emitió una alerta sanitaria por Killer Campeón?

El principal motivo es la ausencia de registro sanitario. Este requisito permite verificar que los plaguicidas cumplan con las condiciones de calidad, seguridad y eficacia establecidas para su comercialización y uso.

De acuerdo con el Invima, comprar o utilizar productos de esta categoría sin autorización representa un riesgo para la salud, debido a que no existen garantías sobre su composición, procedencia, fabricación, calidad y almacenamiento. Tampoco se cuenta con información que permita verificar el cumplimiento de los requisitos sanitarios correspondientes.

La entidad también advirtió que, al desconocerse la cadena de comercialización de Killer Campeón, no existe trazabilidad suficiente sobre su distribución ni información que garantice las condiciones adecuadas de transporte y conservación.

FOTO: Invima

¿Qué deben hacer las personas que compraron o utilizan este plaguicida?

El Invima recomendó a los consumidores abstenerse de comprar productos que no tengan registro sanitario. En el caso específico de Killer Campeón, quienes lo estén utilizando deben suspender inmediatamente su uso, debido a los riesgos potenciales asociados con la falta de autorización sanitaria.

Asimismo, las personas pueden denunciar ante el Invima los establecimientos o individuos que distribuyan o comercialicen este producto. La entidad dispone de canales de atención para recibir peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias.

Para comprobar si un plaguicida cuenta con autorización, los consumidores pueden ingresar a la página oficial del Invima, en www.invima.gov.co, y consultar la sección de Servicios en Línea, opción Consulta Registro Sanitario.

Por su parte, los titulares, importadores, distribuidores y comercializadores deben abstenerse de distribuir y vender este producto. El incumplimiento puede dar lugar a medidas sanitarias y a los correspondientes procesos sancionatorios, según lo señalado por la autoridad sanitaria.