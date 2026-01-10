Invima prohíbe producto contra cucarachas y pide suspender su uso de inmediato

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria 325-2026, con fecha del 1 de octubre de 2026, tras detectar la comercialización del producto 'Pestbuster' sin la autorización sanitaria requerida en Colombia.

Este producto es promocionado como un "cebo en gel contra cucarachas". De acuerdo con la entidad, la comercialización se habría realizado mediante redes sociales, una página web de empresa y Mercado Libre. El Invima señaló que el producto no cuenta con NSO ni registro sanitario, por lo que su venta en el territorio nacional es ilegal y el artículo fue clasificado como un producto fraudulento.

¿Por qué el Invima alerta sobre este producto contra cucarachas?

El Invima explicó que los plaguicidas de uso doméstico o de uso en salud pública que no tienen registro sanitario pueden representar un riesgo para las personas que los utilizan. Al no existir la autorización correspondiente, no hay garantías sobre aspectos como su composición, origen, fabricación, calidad, almacenamiento, seguridad y eficacia.

La autoridad también advirtió que, debido a que se desconoce la cadena de comercialización del producto, tampoco existe información suficiente que permita establecer si fue transportado o almacenado bajo condiciones adecuadas. Por esta razón, el Invima recomienda no adquirir este tipo de productos cuando no puedan verificarse sus autorizaciones sanitarias.

¿Qué deben hacer quienes compraron o tienen PESTBUSTER?

El Invima recomienda suspender inmediatamente el uso este producto debido a los riesgos que puede representar para la salud. Asimismo, solicita a los consumidores denunciar ante la entidad los lugares o personas que estén distribuyendo o comercializando el producto.

Los consumidores pueden verificar si un producto cuenta con Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) o registro sanitario mediante la página oficial del Invima, en la sección de servicios en línea destinada a la consulta de registros sanitarios. Esta comprobación es especialmente relevante cuando el producto se ofrece a través de redes sociales, plataformas de comercio electrónico u otros canales digitales.

La autoridad sanitaria también pidió a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales realizar acciones de inspección, vigilancia y control en los establecimientos donde pueda encontrarse el producto e informar al Invima si detectan su comercialización. A los titulares, importadores, distribuidores y comercializadores les ordenó abstenerse de distribuir o vender el producto, bajo el riesgo de medidas sanitarias y procesos sancionatorios.