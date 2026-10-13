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Luisa Fernanda W reveló cómo descubrió la adicción de Pipe Bueno y la recaída por la muerte de Yeison Jiménez

La creadora de contenido habló sobre los problemas que marcaron su relación que la llevaron a irse de la casa junto a sus hijos.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno (1)
FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

octubre 13 de 2026
05:41 p. m.
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Luisa Fernanda W relató cómo descubrió que Pipe Bueno consumía drogas y recordó la recaída que el cantante tuvo después de la muerte de Yeison Jiménez. En diálogo en el pódcast 'El Rincón de los Errores', la creadora de contenido explicó cuáles fueron las señales que despertaron sus sospechas y cómo encontró pruebas del consumo de su pareja.

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La influenciadora contó que empezó a notar cambios en el comportamiento del cantante y que le preguntó directamente qué estaba pasando. Aunque inicialmente no tenía pruebas, aseguró que estaba convencida de que consumía otras sustancias, además de alcohol.

¿Cómo descubrió Luisa Fernanda W que Pipe Bueno consumía drogas?

Ante las sospechas, Luisa comenzó a buscar entre las pertenencias del cantante y en distintos lugares de la casa, pero no encontró nada. La situación cambió un día en el que Pipe entró a bañarse y dejó su celular conectado al cargador. Según contó en la entrevista, decidió revisar la carcasa del teléfono y allí encontró sustancias confirmaron lo que sospechaba.

“Cuando vi eso empecé a temblar”, recordó. Después del hallazgo, habló con Pipe y le comunicó a la madre del cantante lo que había encontrado. También le planteó una condición para continuar a su lado: debía buscar ayuda para enfrentar el problema de consumo.

Luisa explicó que durante ese periodo llegó a perder la admiración por su pareja y contempló la posibilidad de abandonar la relación. Sin embargo, buscó orientación de una amiga psicóloga, quien le aconsejó procurar que Pipe recibiera apoyo.

¿Qué pasó con Pipe Bueno tras la muerte de Yeison Jiménez?

Pipe Bueno también se refirió a ese periodo en una conversación con el streamer Westcol. Según su testimonio, la muerte de Yeison Jiménez lo afectó profundamente y lo llevó a reflexionar sobre su propia mortalidad y la fragilidad de la vida.

Pipe explicó que esa noche tenía un concierto y que su intención era no beber alcohol, pero finalmente no lo consiguió. Según relató, pasó siete días seguidos bebiendo mientras atravesaba el duelo por la muerte de su colega.

Durante esos días, el cantante organizó una fiesta en su casa. Luisa recordó que la situación le produjo enojo y que decidió irse a un hotel con sus dos hijos, en lugar de quedarse en la vivienda mientras continuaba la reunión. La influenciadora explicó que comprendía el dolor de su pareja, pero que no quería permanecer en esas circunstancias.

Después de ese episodio, Pipe decidió buscar ayuda profesional. Según contó, acudió a un psicólogo especializado en adicciones y comenzó un proceso de terapia. También retomó prácticas relacionadas con su fe y participó en un rosario que marcó un punto de cambio en su proceso personal.

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