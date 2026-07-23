Estudio detectó que los jóvenes estarían consumiendo más contenidos para adultos hechos por IA

El acceso a internet y redes sociales cada vez se convierte en un proceso más sencillo para los adolescentes, quienes, en algunos casos, empiezan a hacer uso de dispositivos móviles desde pequeños.

Sin embargo, investigaciones han revelado las edades en las que esta población, con mayor frecuencia, empiezan a hacer uso de estas plataformas para acceder a contenido de adultos desde redes sociales o buscadores.

Pero con el auge de la Inteligencia Artificial, hoy en día es cada vez más dispendioso lograr identificar cuáles son los contenidos generados por esta herramienta y aquellos que son reales.

Por esto, una investigación reveló las preocupantes cifras de menores que estarían consumiendo dicho contenido que ha sido creado específicamente por la IA.

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Consumo de contenido para adultos por parte de jóvenes

Según la investigación de Common Sense Media, se logró estudiar una muestra representativa de jóvenes estadounidenses que han interactuado con este tipo de contenidos.

El informe confirmó que la mayoría de los encuestados, entre los 13 y 17 años, han visto pornografía en línea desde dichas edades o incluso desde antes.

Pese a que varios explicaron haber descubierto estos contenidos de manera accidental, otros afirmaron que realizaban dichas búsquedas con intención y de manera regular.

Los resultados de la encuesta fueron reveladores, pues 3 de cada 4 adolescentes encuestados, que corresponden al 73%, han estado expuestos a estos contenidos ya sea accidentalmente o a propósito. El 15% afirmó que empezó a consumir estos videos desde los 10 años o menos, el 54% desde los 13 años o menos y el 73% desde los 17 años o menos.

12 es la edad promedio en la que los pequeños consumieron pornografía por primera vez. En estos casos, los niños han visto la mayor cantidad de contenidos a diferencia de las niñas.

Perspectiva de este contenido para los jóvenes

Pese a que el 45% de los jóvenes manifestó que esta información en línea brinda datos relevantes sobre estas prácticas, los investigadores encontraron un importante detonante ya que el 52% afirmó haber visto productos en donde se muestran eventos violentos en donde una persona sufre.

Se descubrió otro punto importante y corresponde a la falta de información por parte de los padres de familia sobre estos temas. En etapas cruciales de la vida en donde se empiezan a descubrir los gustos sexuales, el 57% de los encuestados manifestaron que nunca han hablado sobre estos temas con sus padres.

“Debemos abordar las conversaciones con adolescentes sobre este tema con la misma seriedad con la que hablamos de sexo, redes sociales, consumo de drogas y alcohol, entre otros. Dicho esto, la pornografía no es para niños, y es fundamental trabajar para evitar que la encuentren accidentalmente”, concluyó la investigación.