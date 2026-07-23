Claudia Bahamón fue golpeada en el rostro durante las grabaciones de MasterChef

Hay gran emoción entre millones de fanáticos del exitoso reality MasterChef Celebrity Colombia, quienes se han interesado por varios de los detalles más inéditos de las temporadas del programa que es un éxito en el Canal RCN.

En una nueva oportunidad, la presentadora Claudia Bahamón reveló, en conversación con la FM, detalles del único accidente que involucró directamente su rostro durante las grabaciones del reality culinario.

¿Cuál fue el accidente de Claudia Bahamón en MasterChef?

No cabe duda de que la presentadora Claudia Bahamón se ha convertido en una pieza fundamental en el desarrollo de este importante reality, pues millones de colombianos la han considerado como la fuente de ternura, comprensión y alegría que, en muchos de los casos, suele intervenir entre los jueces y los cocineros.

La mujer ha tenido la oportunidad de participar en la gran mayoría de las ediciones hechas desde sus inicios por lo que incluso participó en aquellas temporadas en donde las celebridades todavía no se robaban el show durante las noches.

Según el testimonio de la presentadora, el hecho se registró durante las grabaciones de la actual temporada que ya está al aire durante las noches del Canal RCN. Al parecer, habría recibido, por primera vez, un golpe en el rostro con un utensilio de cocina.

Pese a que no quiso revelar mayores detalles sobre lo ocurrido, ni mencionó a los directamente implicados, Bahamón aseguró que próximamente los colombianos podrán conocer mayores detalles sobre lo ocurrido.

La anécdota más conmovedora de Claudia en MasterChef

Por otro lado, la mujer sorprendió al revelar detalles de una de las anécdotas más conmovedoras durante su paso por la gran mayoría de temporadas del programa. Según su testimonio, el hecho se presentó grabando la tercera edición cuando los cocineros no eran celebridades.

La protagonista de la anécdota era una mujer, dedicada a los oficios varios de los hogares, quien fue inscrita por sus jefes para que pudiera demostrar su talento en la cocina. Su objetivo era claro, lograr crear su propio restaurante para explotar el potencial culinario que demostraba día a día.

Pese a que Bahamón no reveló si esta logró llegar lejos en el juego, dicha anécdota se convirtió en uno de los mejores recuerdos durante su participación en la cocina más famosa del país.