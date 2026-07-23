Thomas Müller encendió la polémica e insinuó ayudas arbitrales para Lionel Messi y Argentina

Las actuaciones arbitrales alrededor de Lionel Messi y la selección de Argentina vuelven a estar en el centro del debate. Esta vez fue el alemán Thomas Müller quien recordó un episodio del Mundial de Sudáfrica 2010 y dejó una polémica reflexión sobre el supuesto trato que recibía el capitán argentino dentro del campo.

Las declaraciones del experimentado futbolista han tomado fuerza nuevamente en medio de las discusiones que surgieron durante el Mundial de 2026, torneo en el que varios aficionados y analistas cuestionaron decisiones arbitrales que, según ellos, terminaron favoreciendo a la Albiceleste en distintos compromisos.

Thomas Müller recordó la amarilla que lo dejó sin semifinal

Müller hizo referencia al partido de cuartos de final entre Alemania y Argentina en el Mundial de 2010, encuentro que terminó con una contundente victoria alemana por 4-0.

Durante ese compromiso, el atacante recibió una tarjeta amarilla tras un rebote del balón que impactó en su mano. Esa amonestación le impidió disputar la semifinal frente a España, una situación que, según confesó, todavía recuerda con molestia.

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"Ya íbamos ganando contra Argentina, y Lionel Messi estaba justo a mi lado. El balón rebotó en el suelo y luego golpeó mi mano, que estaba en esta posición (junto a su cuerpo)", recordó.

Posteriormente, aseguró que siempre sintió que la decisión del árbitro estuvo influenciada por la presencia del astro argentino.

"El árbitro me mostró inmediatamente una tarjeta amarilla, y creo que la razón es simplemente que Messi estaba a mi lado. Sentí que Messi lo miró como diciendo: 'Vamos perdiendo, por favor, ayúdanos un poco'", afirmó.

Las declaraciones reabren el debate sobre el arbitraje

Aunque el episodio ocurrió hace más de una década, las palabras de Müller han vuelto a generar reacciones porque coinciden con la controversia que acompañó a Argentina durante buena parte del Mundial de 2026.

En ese torneo, diferentes aficionados, exjugadores y medios de comunicación cuestionaron varias decisiones arbitrales que consideraron favorables para la selección argentina, especialmente en instancias definitivas. Sin embargo, nunca se presentó evidencia que demostrara un trato preferencial por parte de los árbitros.

Las declaraciones del futbolista alemán reflejan una percepción personal sobre aquella jugada de 2010 y vuelven a alimentar un debate que suele resurgir cada vez que se habla de Lionel Messi y de las grandes competiciones internacionales, donde cada decisión arbitral es analizada al detalle por seguidores y especialistas.