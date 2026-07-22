Hospitales del Valle del Cauca protestan por deudas de las EPS y advierten afectaciones en la atención

La crisis que atraviesa el sistema de salud no solo se presenta en Antioquia. En el Valle del Cauca, varios hospitales también enfrentan dificultades financieras debido a las deudas, los pagos insuficientes y los retrasos en los recursos que deben recibir por parte de las EPS.

La situación ha provocado protestas de trabajadores de diferentes centros asistenciales, quienes aseguran que la falta de recursos está afectando el funcionamiento de las instituciones y el pago oportuno de sus salarios.

En las últimas horas, empleados de los hospitales de Sevilla, Roldanillo y Zarzal realizaron manifestaciones y bloquearon algunas vías del norte del departamento para llamar la atención del Gobierno Nacional, la Superintendencia Nacional de Salud y los interventores de las EPS.

La protesta busca exigir que se realicen los pagos pendientes a los hospitales para que estas instituciones puedan cumplir con sus trabajadores, proveedores y garantizar la atención de los pacientes.

¿Qué está ocurriendo en los hospitales de Valle del Cauca?

Claudia Marcela González, presidenta del Hospital Departamental Centenario de Sevilla, explicó que la institución enfrenta la misma problemática que afecta a buena parte de la red pública hospitalaria del Valle del Cauca.

Según señaló, las dificultades están relacionadas con el no pago de las EPS, los desembolsos insuficientes y los retrasos en los recursos.

“El Hospital Departamental Centenario de Sevilla no es ajeno a la problemática que vive toda la red pública hospitalaria del Departamento del Valle del Cauca a causa del no pago por parte de las EPS, pagos insuficientes, pagos inoportunos”, explicó.

La falta de recursos ha generado dificultades para cumplir con el pago oportuno de los salarios de los trabajadores.

La gerente aseguró que el personal de salud ya no soporta la situación y que, aunque continúa prestando sus servicios, enfrenta retrasos en el pago de sus ingresos.

Por esta razón, los trabajadores comenzaron a realizar manifestaciones y plantones pacíficos.

Sin embargo, ante la falta de soluciones, decidieron intensificar sus protestas y bloquear algunas carreteras del norte del departamento.

¿Qué están exigiendo los trabajadores y hospitales?

Los trabajadores y directivos de los hospitales piden al Gobierno Nacional, a la Superintendencia Nacional de Salud y a los interventores de las EPS que se realicen los pagos pendientes.

El objetivo es que las instituciones puedan cumplir con sus obligaciones económicas y garantizar la continuidad de los servicios.

La falta de recursos no solo afecta a los trabajadores, sino también a los proveedores de los hospitales.

“De esta manera nosotros podamos cumplirles no solo a ellos como trabajadores sino también a todos los proveedores y así se pueda garantizar la operación normal en nuestra red hospitalaria y garantizar la oportunidad en la atención a nuestros pacientes que son nuestra razón de ser”, manifestó Claudia Marcela González.

¿La crisis afecta únicamente al hospital de Sevilla?

La presidenta del Hospital Departamental Centenario de Sevilla aseguró que la problemática se extiende por toda la red hospitalaria pública del Valle del Cauca.

Según explicó, varias EPS mantienen dificultades de pago con las instituciones de salud.

Entre las entidades mencionadas se encuentran Emssanar y Nueva EPS, que tienen presencia en diferentes municipios del departamento.

La gerente señaló que los hospitales de Zarzal, Roldanillo y Sevilla decidieron alzar la voz y realizar bloqueos para llamar la atención sobre la situación.

Sin embargo, advirtió que, si no se encuentra una solución, las protestas podrían extenderse a trabajadores de otros hospitales del departamento.

“Sabemos que si la situación continúa seguramente es toda la red de trabajadores de todo el departamento, de la mano de los sindicatos de trabajadores, quienes en los próximos días tendrán que apoyar todo este tipo de manifestaciones”, aseguró.

¿Qué medidas se han tomado ante la crisis?

De acuerdo con la presidenta del Hospital Departamental Centenario de Sevilla, la gobernadora del Valle del Cauca y la Secretaría de Salud del departamento declararon una emergencia humanitaria para todo el territorio.

La medida se da en medio de las dificultades que atraviesa la red hospitalaria y de las afectaciones que estarían enfrentando tanto los trabajadores como los pacientes.

Mientras los hospitales reclaman el pago de las deudas pendientes, los trabajadores continúan exigiendo soluciones para poder recibir sus salarios oportunamente.

La preocupación de las instituciones es que, si la situación financiera continúa, se dificulte aún más la operación normal de la red hospitalaria y se profundicen los retrasos en la atención de los pacientes.