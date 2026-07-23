Empresa colombiana ganó uno de los principales premios globales de turismo

El proyecto reunió en Bogotá a más de 400 directivos de una aseguradora mexicana y vinculó a cerca de 50 proveedores locales.

El turismo de reuniones y los viajes corporativos ganan terreno como una alternativa para diversificar la llegada de visitantes internacionales a Colombia. Este segmento, caracterizado por un mayor nivel de gasto, genera ingresos para actividades como la hotelería, la gastronomía, el transporte y la producción de eventos.

En medio de este panorama, la empresa colombiana VAOVA recibió el SITE Crystal Award 2026 en la categoría de Excelencia en Viajes de Incentivos para Latinoamérica y el Caribe. El galardón reconoció un programa desarrollado en Bogotá para una aseguradora mexicana de vehículos.

Más de 400 ejecutivos participaron en el programa

La experiencia corporativa congregó a más de 400 directivos como parte de la conmemoración de los 30 años de la aseguradora y su llegada al mercado colombiano. La agenda incluyó actividades culturales y encuentros en distintos lugares de Bogotá y sus alrededores.

Entre los escenarios escogidos estuvieron el Teatro Faenza, donde se realizó una gala, y la Catedral de Sal de Zipaquirá, que recibió a los asistentes durante una jornada privada. La organización del programa involucró a más de 50 aliados locales, entre operadores turísticos, establecimientos gastronómicos, empresas de transporte y proveedores técnicos.

Uno de los aspectos considerados en la evaluación fue la administración de los recursos disponibles. De acuerdo con la información entregada por la compañía, la centralización de las compras y la negociación con los proveedores permitió asignar cerca del 60 % del presupuesto a actividades culturales y experiencias para los participantes.

Turismo de incentivos mueve diferentes sectores económicos

A diferencia de los viajes de descanso, el turismo de incentivos es utilizado por algunas organizaciones para reconocer resultados laborales, fortalecer equipos o desarrollar relaciones comerciales. Su operación requiere coordinar alojamiento, alimentación, movilidad, actividades culturales y espacios para reuniones.

“Cada vez más empresas entienden que los viajes de incentivos no son únicamente una recompensa, sino una herramienta estratégica para fortalecer la cultura organizacional, alinear objetivos y construir vínculos duraderos con sus colaboradores”, señaló Juan Pablo Toro, fundador de VAOVA.

La compañía nació en 2013 y ha organizado programas para empresas internacionales y grupos vinculados con escuelas de negocios. También ha recibido tres reconocimientos en los Premios Nacionales de Turismo de ProColombia.

Este tipo de eventos puede contribuir al posicionamiento de Colombia dentro de la industria de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones, conocida como MICE. Asimismo, permite que el gasto de los visitantes se distribuya entre numerosos actores de la economía local.