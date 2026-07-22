Crisis en la salud azota a Antioquia: hospitales anuncian suspensión de servicios para EPS Coosalud

17 gerentes de hospitales públicos de varios municipios en Antioquia anunciaron la suspensión de servicios ambulatorios y consultas externas.

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El motivo radica en las deudas millonarias que ascienden a casi 300.000 millones de pesos por parte de Coosalud EPS, entidad intervenida por el gobierno que tiene a más de 460.000 afiliados en el departamento.

¿De cuánto es la deuda?

Carlos Londoño, gerente del hospital de Támesis, entregó detalles acerca de la gravedad de la situación tras salir de una reunión con representantes de la EPS.

“El panorama es complejo, no sabemos cuándo nos terminan de pagar la cartera del mes de julio”, señaló el directivo, quien indicó que en su municipio tienen 7.800 afiliados a quienes tendrán que suspenderles servicios.

No podemos continuar prestando servicios sin medicamentos, sin insumos y sin pagarles a nuestros contratistas, empleados y proveedores que a diario tienen que prestar su servicio a esta comunidad.

Algunos de los municipios afectados son Caucasia, El Bagre, Tarazá, Giraldo, Zaragoza y Támesis. La falta de recursos impide adquirir medicamentos e insumos esenciales, así como estar al día con los pagos al personal médico y proveedores.

El drama de los pacientes: “Me lo van a dejar morir”

Luis Alberto Morales, un usuario afectado, narró el drama que ha vivido por esta situación: “Tengo un paciente cancerígeno de ocho años de tratamiento. Prácticamente se entiende como curado, pero me lo van a dejar morir por otros aspectos, porque ya no hay autorización para nada”.

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Según informaron los gerentes, en julio algunos centros médicos únicamente recibieron el 40 % de los recursos adeudados, mientras que otros no obtuvieron ningún desembolso. A pesar de realizarse una mesa de concertación en las últimas horas, no se llegó a ningún acuerdo.

A inicios de mayo, la Contraloría alertó que las EPS Coosalud, Famisanar, Capresoca, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar y SOS tenían incumplimientos en los indicadores financieros y jurídicos. Con el paso de los meses, parece que la emergencia no cesa.