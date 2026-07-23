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Conductor intentó subir su carro por un puente peatonal: Secretaría de Movilidad se pronunció

Un video compartido en redes sociales muestra a un vehículo particular intentando pasar por una estructura para peatones en Bogotá.

Carro se sube a puente peatonal en Bogotá
FOTO: Captura de pantalla - @papoAminCD

Noticias RCN

julio 23 de 2026
11:48 a. m.
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Hay indignación en Bogotá tras la difusión de un video en redes sociales donde se evidencia la intención del conductor de un vehículo particular al intentar pasarlo por un puente peatonal, mientras uniformados de la Policía no tuvieron una reacción oportuna.

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Según el material ampliamente compartido en plataformas digitales, el carro de marca Chevrolet de color azul inicialmente está parqueado sobre el andén cuando dos policías pasan en una motocicleta sin ningún tipo de llamado de atención al conductor.

Minutos más tarde, arranca el vehículo y se sube a la primera rampa de acceso a la estructura ubicada en la avenida 68 cerca de la calle 26, cuando intenta dar el primer giro, queda atrapado y no logra seguir avanzando.

La escena se dio mientras otras personas lo grababan y alentaban para que lo siguiera intentando. Después de unos instantes, cuando el conductor nota que se acerca un auxiliar de Policía, decide dar marcha atrás y alejarse del punto donde ocurrió el incidente.

El vehículo se encontraba con las placas tapadas, por lo que se dificultó la identificación de la placa. Sin embargo, concejales de Bogotá le han solicitado a la Secretaría de Movilidad que adelante las gestiones para que logren dar con el infractor y su respectiva sanción.

Pronunciamiento del alcalde de Bogotá y la Secretaría de Movilidad tras el video viral

A través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Movilidad, se pronunciaron rechazando lo sucedido e invitando a la ciudadanía para que denuncie en caso de tener información sobre quién estaría detrás de esta conducta.

Estamos adelantando las acciones necesarias para identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también pidió colaboración para identificar al infractor. "Ayúdennos a identificar a este salvaje al volante que ocultó las placas de su carro para cometer varias infracciones".

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