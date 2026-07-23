Banco Mundial pone cifra al desastre en Venezuela: daños llegan a USD 19.500 millones

El Banco Mundial estimó que los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio causaron USD 19.500 millones en daños físicos directos, según su primera evaluación rápida sobre el impacto del desastre.

RELACIONADO El refugio en Venezuela encargado de reencontrar familias y animales tras del doblete sísmico

El organismo señaló que la reconstrucción requerirá una fuerte alianza entre el sector público y el privado para acelerar la recuperación del país y reducir las consecuencias económicas y sociales de largo plazo.

¿Cuánto calculó el Banco Mundial que costaron los daños de los terremotos en Venezuela?

El informe detalla que las viviendas concentraron la mayor parte de las pérdidas, con USD 9.300 millones, equivalentes a casi la mitad del total estimado. A esto se suman USD 5.000 millones en daños a edificios no residenciales y USD 5.200 millones correspondientes a infraestructura.

Naciones Unidas estima que más de un millón de personas necesitan ayuda humanitaria inmediata, mientras que un llamado reciente busca reunir cerca de USD 300 millones para atender a 1,3 millones de afectados.

¿Qué impacto económico prevé el Banco Mundial para Venezuela tras los sismos?

El organismo advirtió que la velocidad con la que avance la reconstrucción será un factor decisivo para la recuperación económica del país. Según el análisis, el desastre afectará la productividad, el consumo y el crecimiento del PIB de Venezuela durante la próxima década, aunque estos efectos podrían mitigarse mediante un aumento de la inversión pública y privada.

El Banco Mundial explicó que ampliar el margen fiscal permitiría anticipar la reconstrucción y aumentar las transferencias a los hogares afectados para reducir las pérdidas de consumo. Asimismo, calculó que las necesidades de reconstrucción equivalen aproximadamente al 18 % del PIB actual de Venezuela, con base en datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La entidad también recordó que las regiones afectadas ya enfrentaban importantes desafíos antes del desastre.

Mientras tanto, las labores en terreno han evolucionado desde la búsqueda de víctimas hacia la atención humanitaria y la reconstrucción. Esta semana, la presidenta interina Delcy Rodríguez anunció que se entregarán 4.000 viviendas antes de finalizar el año para las personas desplazadas, entre ellas unas 23.000 que permanecen sin hogar.