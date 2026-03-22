¿La EPS no le entregó el medicamento y le tocó comprarlo? Se lo tienen que pagar y así puede reclamar

En medio de la crisis de la salud que ha dejado a muchos ciudadanos con problemas para reclamar medicamentos que son vitales para sus tratamientos, se reveló que existe un mecanismo para que usted no tenga que esperar a que las entidades encargadas se pongan al día.

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Luis Carlos Leal, quien se desempeñó como superintendente de Salud en 2024, reveló que si una EPS le niega un medicamento y usted, por la urgencia tuvo que comprarlo de su bolsillo, le tienen que devolver ese dinero, pero tiene que hacer un trámite clave.

¿Qué hacer para que le devuelvan la plata de los medicamentos?

Lo primero que debe hacer es entrar a la página de la Superintendencia Nacional de Salud. Una vez allí tiene que ingresar a la opción 'Atención y servicios a la ciudadanía' (si está en el celular debe desplegar el menú de la esquina superior derecha).

Posteriormente debe darle a la opción 'Servicios de la Función Jurisdiccional y de Conciliación'. Allí va a encontrar todas las razones por las cuales se puede poner una demanda jurisdiccional; tendrá que acceder a la segunda, que es el reconocimiento económico de gastos en salud.

Según Leal, esta función permite demandar cuando al usuario le tocó pagar algún procedimiento, medicamento o otro gasto relacionado a la atención en salud de los ciudadanos afiliados.

En esta pestaña encontrará cuándo sí y cuándo no es válido el mecanismo, además, le indican los documentos que necesita presentar, principalmente la factura que demuestre el costo de los medicamentos que el usuario tuvo la obligación de comprar.

También estará el formato guía para la presentación de la demanda y el link disponible para presentar el formulario y los documentos adicionales que requiera el caso.