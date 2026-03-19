Adulta mayor pide limosnas en Tunja para comprar los medicamentos que no le entrega la Nueva EPS

Desde enero, Ana María García, de 84 años, se presenta a diario en el dispensario de Discolmets, en Tunja, con la esperanza de reclamar su fórmula de hidrocodona, el opioide que la ayuda a soportar los dolores de la artrosis degenerativa y fibrosis que la atormentan.

Sin embargo, desde el año pasado, tras largas horas de espera en una fila que empieza a formarse en la madrugada, se va con las manos vacías; ya que la Nueva EPS dejó de entregarle sus medicamentos.

En diálogo con Noticias RCN advirtió que se ha visto obligada a pedir limosna a personas en la calle y a sus conocidos para poder comprar el medicamento que la entidad promotora de salud ha dejado de garantizarle desde hace tres meses.

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El drama de Ana María:

A las afueras de Discolmets, donde Noticias RCN la acompañó a hacer fila, lamentó el deterioro del sistema de salud y cómo ha afectado su tratamiento: “Solamente Dios sabe… de verdad, no tengo palabras para describir el dolor al que me enfrento… es como si mi cuerpo se desmoronara, siento cómo se deshacen mis huesos”.

El dolor la ha llevado a extremos que nunca pensó alcanzar, como pedir dinero en las calles con la esperanza de aplacar los dolores: “La cajita de 30 pastillas vale 180.000 pesos. A mí me toca pedir limosna para comprar mis medicamentos”.

Afiliados de la Nueva EPS en Tunja han dejado de recibir sus medicamentos hace meses:

Su caso, aunque duele en el alma, no es el único. Otros pacientes de la Nueva EPS en Tunja enfrentan la misma situación por la no entrega de sus medicamentos.

Con un diagnóstico de diabetes, insuficiencia renal y discapacidad visual, Claudia Patricia Chaparro se presenta, también, a diario en el dispensario de Discolmets, pero, al igual que Ana María, desde inicios del 2026 ha dejado de recibir sus medicamentos. Dos rostros de una misma tragedia en la capital del departamento de Boyacá.