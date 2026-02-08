Marian Rojas Estapé en Bogotá 2026: fechas, boletas y precios

La salud mental se ha consolidado como uno de los principales desafíos de nuestra época. Con el firme propósito de brindar herramientas prácticas para afrontar el estrés, la ansiedad y los retos emocionales del día a día, la reconocida psiquiatra española Marian Rojas Estapé visitará la capital colombiana para ofrecer su aclamada conferencia titulada “Lo que pasa en tu mente transforma tu vida”.

¿Cuándo y dónde es la conferencia de Marian Rojas Estapé en Bogotá?

El esperado evento se llevará a cabo el 20 de octubre, coincidiendo estratégicamente con el mes de la salud mental, a partir de las 7:00 p.m.. El recinto elegido para esta velada es el Ágora Centro de Convenciones, un espacio que reunirá a casi 4.000 personas interesadas en potenciar su bienestar emocional.

El objetivo central de este encuentro es que los asistentes puedan comprender mucho mejor el funcionamiento de la mente humana. Además, aprenderán diversas estrategias que les permitirán mejorar sustancialmente su calidad de vida, con aplicaciones directas tanto en el ámbito personal como en el desarrollo profesional.

Herramientas prácticas frente a la epidemia del estrés

Con un enfoque cercano y siempre respaldado en la evidencia científica, Marian Rojas Estapé se ha posicionado como una de las principales divulgadoras mundiales sobre el comportamiento humano y la salud mental. Su innovador trabajo logra conectar profundos conceptos de neurociencia y psicología con acciones aplicables a la cotidianidad.

Durante su visita a Bogotá, la experta compartirá poderosas reflexiones y herramientas enfocadas en:

Comprender de qué manera nuestros pensamientos, las emociones y los hábitos diarios influyen directamente en el bienestar.

Fortalecer de manera efectiva la capacidad de adaptación ante los momentos de adversidad.

Construir progresivamente una vida con mayor equilibrio emocional y propósito.

Según advierte la propia especialista, en la actualidad vivimos expuestos a una constante búsqueda de estímulos y de recompensas inmediatas, una situación que mantiene a nuestro cerebro en un estado perjudicial de alerta. Desde la neurociencia, la doctora Rojas explica que tanto el cuerpo como la mente suelen reaccionar de manera muy similar ante las amenazas reales y aquellas que tan solo percibimos o imaginamos.

El éxito detrás de "Encuentra tu persona vitamina"

Además de su labor como médica psiquiatra y conferencista internacional, Marian Rojas Estapé es una destacada autora. De hecho, ha escrito algunos de los libros más influyentes sobre desarrollo personal y salud emocional en el mundo hispanohablante, logrando alcanzar a millones de lectores en diferentes países. Entre sus grandes éxitos editoriales destacan:

“Cómo hacer que te pasen cosas buenas”, publicado en el año 2018.

“Encuentra tu persona vitamina”, lanzado con éxito en el 2021.

“Recupera tu mente, reconquista tu vida”, su obra más reciente del año 2024.

Para la autora, la felicidad no depende únicamente de las cosas que nos suceden en la vida, sino fundamentalmente de la manera en la que interpretamos lo que vivimos. Asimismo, resalta que sanar implica desarrollar la capacidad de mirar hacia el pasado sin quedarse atrapado emocionalmente en él.

Una iniciativa que combina bienestar emocional e impacto social

Esta experiencia en Colombia irá mucho más allá del desarrollo personal de los asistentes. La conferencia tendrá un impacto tangible en la sociedad colombiana, pues los excedentes generados por el evento serán destinados a importantes programas de salud mental dirigidos específicamente a madres, padres y también cuidadores.

De igual forma, estos recursos apoyarán vitales iniciativas de nutrición en la primera infancia, lo que contribuirá activamente al bienestar integral de diversas comunidades en situación de vulnerabilidad en el país.

Para lograr este propósito, el evento cuenta con el respaldo incondicional de aliados estratégicos de gran peso, como Visa, Fundación Éxito, la Cámara de Comercio de Bogotá, RCN Radio y Canal RCN. Todas estas organizaciones reafirman con este encuentro su compromiso con la promoción del bienestar y la transformación social.

Precios y boletas para ver a Marian Rojas Estapé en Colombia

La organización del evento ha dispuesto localidades con precios que inician desde los $100.000, un valor fijado con la intención de acercar esta vital conversación sobre salud mental a una audiencia mucho más diversa y amplia.

Las entradas para esta imperdible conferencia se pueden adquirir de forma digital a través del portal TuBoleta.com. Es importante destacar que los clientes con tarjetas Visa contarán con una etapa de preventa exclusiva, habilitada desde el 30 de julio hasta el 3 de agosto de 2026, periodo en el cual disfrutarán de un 10% de descuento.

Durante la fase de preventa, las tarifas estipuladas (antes del cobro por servicio) son las siguientes:

Localidad VIP: $360.000.

Localidad Preferencial: $261.000.

Localidad General: $171.000.

Localidad General 2: $90.000.

Posteriormente, la venta para el público general iniciará oficialmente el 4 de agosto. En esta etapa definitiva, los precios (también sin incluir el servicio) quedarán así:

Localidad VIP: $400.000.

Localidad Preferencial: $290.000.

Localidad General: $190.000.

Localidad General 2: $100.000.

Los organizadores de este encuentro recomiendan a los interesados adquirir sus entradas con suficiente anticipación para asegurar su participación en lo que se perfila como uno de los eventos más importantes y esperados del año alrededor del crecimiento personal.