“Yo dije, me mataron”: el crudo relato de un uniformado que sobrevivió al atentado en Cúcuta

El país se encuentra conmocionado ante la contundencia del reciente atentado, perpetrado durante la madrugada de este sábado 1 de agosto, contra el comando de Policía en Norte de Santander que dejó heridos a once policías, tres ciudadanos y una perrita fallecida.

Según el director de la Policía Nacional, general William Rincón, el atentado fue perpetrado por el ELN por medio de un camión de placas falsas que fue acondicionado con explosivos y que fueron activados por radiofrecuencia.

Sobreviviente al atentado narró los momentos de terror

“Dije, nos mataron, yo me sentí la cara caliente, el cuerpo caliente, me sentí todo, yo sentí que me bajaba, yo dije no, me mataron”, relató uno de los uniformados que sobrevivió al atentado en Cúcuta.

Como los últimos segundos de vida, esto fue lo que pensó el policía que habló con Noticias RCN y narró su testimonio en medio de las diferentes explosiones y la destrucción que envolvió al comando de Policía. Hoy, el hombre se ha convertido en el reflejo del dolor que dejó el hecho.

“De verdad gracias por la visita porque uno espera es conocerlos a ustedes en otras circunstancias, no conocerlos en estas circunstancias de vida porque lastimosamente como se dice nos atacan cuando estamos durmiendo o estamos dando la espalda, porque no son capaces porque no son capaces de atacarnos de frente”, añadió el uniformado.

Los sobrevivientes con secuelas físicas y emocionales libran otra batalla que corresponde a la de su recuperación. De los once uniformados heridos, cuatro de estos siguen en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica privada a la que fueron remitidos.

Dos de estos son auxiliares, mientras que los otros dos son patrulleros que requirieron atención prioritaria por las lesiones que le ocasionó el ataque.

“Esto me da más paso para yo amar más a mi policía, para amar más lo que yo soy, lo que yo he sido durante 9 años en esta institución, porque eso es lo que hace la policía, a la policía pueden desquebrajarlos muchas veces, pero siempre vamos a salir victoriosos”, finalizó el sobreviviente.

RELACIONADO Cárcel para la mujer de la moto y los otros cuatro señalados por el crimen de Camila Potosí y su bebé

Consejo de Seguridad Nacional en Cúcuta

Dentro de las medidas de seguridad, que se tomaron durante el más reciente Consejo de Seguridad Nacional extraordinario, las autoridades dieron a conocer la llegada de 250 hombres que harán presencia para blindar la seguridad hasta el 7 de agosto, la instalación de un PMU diario y el fortalecimiento de la inteligencia en el área metropolitana para evitar más hechos terroristas.