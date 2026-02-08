Recomendaciones clave para volar cometas y evitar que se enreden

Con la llegada de agosto y la tradicional temporada de cometas, Enel Colombia refuerza sus operaciones de seguridad en Bogotá y Cundinamarca para prevenir accidentes eléctricos y garantizar la continuidad del servicio.

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La compañía ha desplegado un plan preventivo que incluye tecnología especializada y personal dedicado exclusivamente a atender emergencias relacionadas con esta actividad.

Durante agosto de 2025, la empresa retiró 350 elementos de sus redes eléctricas en la región, la mayoría cometas enredadas en cables.

Cada uno de estos objetos representa un riesgo potencial de cortocircuito, incendio o interrupción del servicio eléctrico para hogares y negocios cercanos.

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¿Cómo volar cometas y evitar que se enreden?

Elegir espacios abiertos, alejados de cables, postes y árboles altos. La empresa enfatiza la importancia de seleccionar el lugar correcto antes de iniciar la actividad.

Si la cometa queda atrapada en un cable eléctrico no intentar recuperarla personalmente ni usar varillas u otros elementos. Lo indicado es comunicarse inmediatamente con Enel Colombia para que personal especializado la retire de forma segura.

Evitar elevar cometas desde balcones, terrazas o voladizos, donde la cercanía con redes eléctricas aumenta el riesgo considerablemente.

No realizar esta actividad durante lluvias o tormentas eléctricas, cuando el peligro se multiplica.

Utilizar materiales apropiados: estructura liviana y no metálica (papel, tela o plástico) e hilo de algodón o nailon, nunca metálico ni reforzado con filamentos conductores.

Acompañar y supervisar constantemente a los niños durante la actividad.

Si se observa a alguien elevando cometas cerca de redes eléctricas, advertirle del riesgo y recomendarle buscar un lugar abierto.

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Plan de mitigación de accidentes en temporada de cometas

Como parte del plan de mitigación para 2026, Enel dispuso 58 cuadrillas especializadas en terreno, enfocadas en la atención de emergencias y el retiro seguro de cometas atrapadas en redes de alta, media y baja tensión.

Adicionalmente, entre 2024 y 2026 la compañía instaló 2.896 separadores preventivos en puntos estratégicos, de los cuales 420 fueron incorporados específicamente para esta temporada.

Estos dispositivos preventivos mantienen la separación entre las líneas de media tensión para evitar contactos por efecto del viento o las cometas, reduciendo significativamente el riesgo de interrupciones del servicio.