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Video del momento exacto en el que chocan dos helicópteros que combatían incendio en Grecia

El accidente se produjo sobre el pequeño pueblo costero de Psatha, cerca de Atenas, una región arrasada por las llamas desde hace más de 48 horas.

Video del momento exacto en el que chocan dos helicópteros que combatían incendio en Grecia
Foto: AFP / captura de video.

AFP - Reuters

agosto 02 de 2026
10:39 a. m.
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En las últimas horas se registró una grave emergencia tras la colisión de dos helicópteros de extinción, durante las operaciones de combate al fuego en el este de Atenas, en Grecia.

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El accidente ocurrió el domingo 2 de agosto mientras las autoridades luchaban por controlar un enorme incendio que ha destruido más de 100 viviendas y amenaza zonas densamente pobladas.

De acuerdo con el servicio de bomberos griego, los helicópteros colisionaron durante una operación en la zona de Psatha.

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Video revela la gravedad del choque de los dos helicópteros en Grecia

Un video publicado en redes sociales muestra el momento en que el rotor principal del helicóptero inferior impacta contra la parte inferior del que volaba más arriba, provocando que este último se estrellara en llamas.

La tripulación de uno de los helicópteros fue localizada sana y salva, mientras continúa una operación de búsqueda y rescate para la segunda tripulación.

"Se ha movilizado inmediatamente a equipos de búsqueda y rescate para localizar y prestar asistencia a las tripulaciones", indicaron los bomberos.

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Devastadores incendios forestales en Grecia, muy cerca de Atenas

Los incendios forestales que azotan el país se originaron cerca de Porto Germeno, en el golfo de Corinto, a 60 kilómetros al noroeste de Atenas. Los fuertes vientos inicialmente avivaron las llamas, que posteriormente cruzaron una montaña hacia el sur, alcanzando la localidad de Veniza y un campo de tiro militar, donde incendiaron munición sin explotar.

Los esfuerzos de extinción se concentran ahora en proteger la ciudad costera de Megara, con una población de aproximadamente 30.000 habitantes. El diario Protothema informó que el incendio de Veniza probablemente ha destruido más de 10.000 hectáreas de terreno hasta el momento.

Las autoridades griegas emitieron alertas de emergencia para la evacuación de varios asentamientos en el oeste de Ática, incluido un polígono industrial cerca de Megara. En la aldea de Agios Konstantinos, los residentes colaboran directamente en los esfuerzos de extinción.

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