¡Heroico! Rodrigo Contreras le da un triunfo de infarto a Millonarios sobre Junior en la Liga BetPlay

En una noche repleta de dramatismo y tensión táctica, Millonarios se impuso 0-1 ante Junior de Barranquilla en el Estadio Romelio Martínez. El compromiso, correspondiente a la segunda fecha de la Liga BetPlay, parecía destinado al reparto de puntos, pero una aparición providencial en el epílogo del partido le dio la victoria al conjunto embajador.

El enfrentamiento estuvo marcado por el roce físico y el rigor defensivo de ambos planteles desde los primeros minutos. Junior intentó adueñarse de la posesión apoyado en el empuje de su hinchada local y la dinámica de piezas de ataque como Luis Muriel y Cristian Barrios. No obstante, el orden planteado por Millonarios cerró los caminos interiores y obligó al equipo barranquillero a recurrir a centros de poco peligro.

La primera mitad se consumió entre faltas, detenciones y pocas aproximaciones claras sobre los arcos custodiados por Mauro Silveira y Javier Burrai. Las tarjetas amarillas para Juan David Ríos y Jermein Peña en el cuadro local, junto con la amonestación temprana de Jhomier Guerrero en la visita, reflejaron la alta intensidad con la que se disputó cada balón dividido.

Video del gol de Rodrigo Contreras ante Junior HOY

Para la segunda parte, la dinámica no dio marcha atrás. El cuerpo técnico del 'Tiburón' movió sus fichas con el ingreso de Guillermo Paiva, Fabián Ángel y Joel Canchimbo buscando refrescar la zona ofensiva. Por su parte, la escuadra albiazul respondió dando ingreso a Leonardo Castro y Andrey Estupiñán para explotar las espaldas de la zaga rival a través de las transiciones rápidas.

A pesar de las variantes, los minutos finales llegaron con ambos equipos luciendo desgastados. El empate sin goles parecía inamovible hasta que la efectividad del ataque capitalino apareció en el instante decisivo.

Cuando el cronómetro marcaba el minuto 90 exacto, Millonarios concretó una jugada colectiva tras capitalizar un desajuste en el sector defensivo de Junior. El delantero Rodrigo Contreras encontró el espacio en el área rival y definió con potencia para mandar el balón al fondo de la red y colocar el 0-1 definitivo.

Rodrigo Contreras no solo firmó el tanto de la victoria en la adición, sino que se erigió como la figura del encuentro tras resolver un duelo de altísima exigencia táctica fuera de casa.

Con este triunfo agónico, Millonarios suma tres puntos de oro que revitalizan su arranque en el torneo y envían un mensaje directo de autoridad ante un rival directo. Por el lado de Junior, la derrota en casa deja serios cuestionamientos en su efectividad ofensiva de cara a los próximos retos del certamen.