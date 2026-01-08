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¿Cómo quitar manchas difíciles en la ropa blanca? Trucos caseros que no fallan

El amarillamiento y las manchas son algunos de los principales problemas de la ropa blanca. Conozca cómo combatir las manchas y prolongar la vida útil de las prendas.

¿Cómo quitar manchas difíciles en la ropa blanca? Trucos caseros que no fallan
Foto: diseñada por Magnific

Noticias RCN

agosto 01 de 2026
08:45 a. m.
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La ropa blanca es un clásico del armario, pero también unas de las más difíciles de mantener impecables. Con el uso diario es común que aparezcan manchas de sudor, grasa, café, vino, maquillaje o simplemente que el tejido adquiera un tono amarillento por el paso del tiempo.

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Aunque muchas personas recurren inmediatamente al cloro, este producto puede deteriorar las fibras y reducir la vida útil de la ropa si se utiliza de manera frecuente.

Frente a este problema, varios remedios caseros se han convertido en alternativas populares para recuperar el blanco original de las prendas utilizando ingredientes fáciles de conseguir y menos agresivos para los tejidos.

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El oxígeno activo, el truco mejor guardado para la ropa blanca

Uno de los productos que ha ganado mayor reconocimiento es el percarbonato de sodio, también conocido como oxígeno activo. Este compuesto libera oxígeno cuando entra en contacto con el agua caliente, ayudando a desprender manchas difíciles, eliminar el tono amarillento y devolver luminosidad a la ropa blanca sin el desgaste que suele provocar el cloro.

Para utilizarlo, basta con disolver la cantidad recomendada por el fabricante en agua caliente y dejar las prendas en remojo durante varias horas antes del lavado habitual.

Es especialmente útil en camisetas, camisas, toallas, sábanas y prendas de algodón blanco. Sin embargo, no se recomienda para lana, seda o telas delicadas.

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Remedios caseros que también ayudan a recuperar el blanco de la ropa

Además del oxígeno activo, existen otros ingredientes que pueden convertirse en aliados para eliminar manchas.

El bicarbonato de sodio es uno de los más utilizados. Puede mezclarse con agua hasta formar una pasta para aplicarla directamente sobre manchas de sudor o grasa antes del lavado. También puede agregarse al ciclo de lavado para potenciar la acción del detergente.

Otro clásico es el vinagre blanco, conocido por ayudar a eliminar residuos de jabón, neutralizar olores y suavizar los tejidos. Añadir media taza durante el enjuague puede mejorar el aspecto de las prendas sin dejar olor una vez se secan.

El jugo de limón también suele emplearse por su efecto blanqueador natural. Aplicado sobre manchas y expuesto durante un corto tiempo al sol, puede ayudar a aclararlas. No obstante, se recomienda evitar exposiciones prolongadas para no debilitar algunas fibras.

En casos de manchas recientes de grasa, una pequeña cantidad de jabón líquido para platos aplicada directamente sobre la zona afectada antes del lavado puede facilitar su eliminación.|

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Hábitos que prolongan la vida útil de la ropa blanca

Además de utilizar productos adecuados, la forma en que se lava la ropa influye directamente en su conservación.

Una de las principales recomendaciones es separar siempre las prendas blancas de las de color, ya que incluso una ligera transferencia de tintes puede hacer que pierdan su brillo.

También resulta conveniente tratar las manchas lo antes posible, ya que mientras más tiempo permanezcan sobre el tejido, más difícil será eliminarlas completamente.

Otro consejo consiste en revisar las etiquetas de cuidado de cada prenda para utilizar la temperatura de lavado adecuada. En prendas resistentes, el agua tibia o caliente suele potenciar la acción del percarbonato de sodio y otros blanqueadores con oxígeno activo.

Finalmente, es importante evitar el exceso de detergente. Utilizar más producto del necesario no significa un mejor lavado; por el contrario, puede dejar residuos que terminan opacando las telas.

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