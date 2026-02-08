¿Cómo evitar los riesgos asociados al uso de los ventiladores durante toda la noche?

El verano ha comenzado en distintas partes del mundo y, con los efectos del cambio climático, las temperaturas han llegado a aumentar significativamente en algunas regiones del mundo.

Ante estas olas de calor, millones de personas optan por soluciones rápidas y sencillas para evitar la sudoración excesiva, especialmente en las noches cuando el sofoco puede llegar a ser una causa molesta que evita descansar plácidamente.

Los ventiladores, ya sean de piso, techo o escritorio, han sido una de las soluciones más prácticas para refrescar un poco el ambiente. Sin embargo, expertos han revelado algunos de los riesgos más desconocidos de esta práctica si no se toman algunas consideraciones.

Riesgos de dormir toda la noche con el ventilador

Aunque los ventiladores mueven el aire no son capaces de reducir la temperatura de un lugar cerrado. Según la OMS, el uso de los ventiladores se aconseja especialmente cuando las temperaturas se encuentran por debajo de los 40 grados centígrados. Pese a que estos suelen ser utilizados también a la hora de dormir, expertos aseguran que su uso nocturno puede generar otro tipo de problemas.

James Wilson, experto en sueño de The Sleep Geek y Bensons For Beds, informó que dentro de los posibles riesgos a los cuales las personas están expuestas son sequedad en los ojos, nariz, garganta y boca.

Sin embargo, también se puede provocar la circulación de diferentes alérgenos como el polvo lo que puede intensificar los problemas respiratorios o algunas alergias preexistentes.

Añadió que dormir con un ventilador frente al rostro y mantener la misma posición durante toda la noche puede generar problemas en algunas articulaciones que desarrollan dolores de cuello y espalda.

¿Cómo usar correctamente el ventilador para dormir?

Dentro de las recomendaciones de los expertos se exalta la limpieza constante de los ventiladores. Una correcta desinfección puede evitar que bacterias y polvo sean esparcidas al encontrarse acumuladas al interior de estos dispositivos.

Aunque no hay evidencia que identifique que dormir con el ventilador encendido pueda generar algún tipo de resfriado, expertos recomiendan no dirigir el aire de forma directa al rostro y programarlo para que este funcione en su modo oscilante y pueda apagarse durante el periodo de tiempo que se requiera.

Otras de las opciones contemplan la refrigeración de la habitación horas antes de la siesta. Esta se puede generar cerrando las cortinas durante las horas de mayor intensidad del sol, ventilar cuando la temperatura del exterior descienda y dormir con hidratación a la mano para refrescarse.