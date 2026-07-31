Venta ilegal de medicamentos para bajar de peso prende las alarmas en Bogotá

La Secretaría Distrital de Salud emitió una alerta por la falsificación, la venta ilegal y la automedicación con medicamentos GLP-1, utilizados para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad.

La entidad advirtió que el creciente interés por estos tratamientos para bajar de peso ha impulsado la comercialización de productos sin garantías de calidad y seguridad.

¿Por qué Bogotá lanzó una alerta sobre los medicamentos para bajar de peso?

Según la autoridad sanitaria, estos medicamentos no son de venta libre y solo deben utilizarse cuando un profesional de la salud determine que existe una indicación clínica. Además de establecer la dosis adecuada, el médico debe realizar el seguimiento para reducir riesgos y verificar la respuesta al tratamiento.

La Secretaría recordó que el Invima ya había advertido sobre la comercialización por internet de productos fraudulentos ofrecidos como tirzepatida, retatrutida o semaglutida con vitamina B12. Estos suelen venderse a través de redes sociales, plataformas digitales, centros estéticos y distribuidores informales, sin ofrecer garantías sobre su procedencia.

¿Qué recomendaciones hizo la Secretaría de Salud?

La entidad recomendó comprar estos medicamentos únicamente en droguerías y farmacias autorizadas, exigir siempre la fórmula médica y verificar que el producto cuente con registro sanitario vigente. También pidió no seguir recomendaciones de influenciadores o personas sin formación médica para iniciar o modificar el tratamiento.

Finalmente, la Secretaría Distrital de Salud anunció que reforzará las labores de inspección y vigilancia en droguerías y farmacias para verificar el cumplimiento de la venta bajo fórmula médica y fortalecerá el trabajo conjunto con el Invima para combatir la comercialización de productos fraudulentos.