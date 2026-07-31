Venta ilegal de medicamentos para bajar de peso prende las alarmas en Bogotá
La Secretaría Distrital de Salud advirtió sobre el aumento de productos fraudulentos vendidos sin autorización.
Noticias RCN
05:28 p. m.
La Secretaría Distrital de Salud emitió una alerta por la falsificación, la venta ilegal y la automedicación con medicamentos GLP-1, utilizados para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad.
La entidad advirtió que el creciente interés por estos tratamientos para bajar de peso ha impulsado la comercialización de productos sin garantías de calidad y seguridad.
¿Por qué Bogotá lanzó una alerta sobre los medicamentos para bajar de peso?
Según la autoridad sanitaria, estos medicamentos no son de venta libre y solo deben utilizarse cuando un profesional de la salud determine que existe una indicación clínica. Además de establecer la dosis adecuada, el médico debe realizar el seguimiento para reducir riesgos y verificar la respuesta al tratamiento.
La Secretaría recordó que el Invima ya había advertido sobre la comercialización por internet de productos fraudulentos ofrecidos como tirzepatida, retatrutida o semaglutida con vitamina B12. Estos suelen venderse a través de redes sociales, plataformas digitales, centros estéticos y distribuidores informales, sin ofrecer garantías sobre su procedencia.
¿Qué recomendaciones hizo la Secretaría de Salud?
La entidad recomendó comprar estos medicamentos únicamente en droguerías y farmacias autorizadas, exigir siempre la fórmula médica y verificar que el producto cuente con registro sanitario vigente. También pidió no seguir recomendaciones de influenciadores o personas sin formación médica para iniciar o modificar el tratamiento.
Finalmente, la Secretaría Distrital de Salud anunció que reforzará las labores de inspección y vigilancia en droguerías y farmacias para verificar el cumplimiento de la venta bajo fórmula médica y fortalecerá el trabajo conjunto con el Invima para combatir la comercialización de productos fraudulentos.