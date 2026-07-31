Los retos que deberá asumir Ana María Vesga como nueva ministra de Salud

El Gobierno designó a Ana María Vesga, expresidenta de ACEMI, como nueva ministra de Salud. Su llegada ocurre en un momento complejo para el sector, marcado por millonarias deudas con clínicas, hospitales, laboratorios farmacéuticos y una preocupación por el acceso oportuno a los servicios médicos.

RELACIONADO Abren indagación por presunto tráfico de influencias en contratos relacionados con Gabriela Muñoz dentro de la Aerocivil

Ahora, la nueva jefe de la cartera tendrá la tarea de liderar la recuperación del sistema.

¿Cómo recibe el Ministerio de Salud Ana María Vesga?

Ana María Vesga llega al Ministerio de Salud en medio de una de las mayores crisis que ha enfrentado el sistema en los últimos años. Las cifras reflejan los retos:

La deuda con la red de prestadores de servicios de salud asciende a cerca de 45 billones de pesos.

La obligación con la industria farmacéutica ronda los 5 billones.

El déficit acumulado relacionado con la Unidad de Pago por Capitación (UPC), recurso con el que se financia la atención médica de los colombianos, supera los 15 billones de pesos.

¿Cuál será la hoja de ruta para los primeros meses?

Durante una entrevista con Noticias RCN, la ministra designada explicó que una de sus primeras tareas será coordinar un trabajo conjunto entre las EPS, las instituciones prestadoras de salud y los laboratorios farmacéuticos para garantizar la atención de los pacientes más urgentes.

Según indica, el objetivo es identificar a las personas con mayor riesgo y asegurar que reciban atención prioritaria mientras se implementan soluciones estructurales para el sistema.

Además, insistió en la necesidad de revisar el valor de la UPC correspondiente a 2026, al considerar que este ajuste permitirá mejorar la prestación de los servicios durante los primeros 100 días de gestión.

¿Qué pasará con el financiamiento del sistema?

Otro de los principales retos será revisar la forma en que se financia la salud en Colombia.

La nueva ministra aseguró que buscará avanzar en una conciliación de cuentas y en una evaluación integral del modelo financiero para establecer un esquema sostenible de cara a 2027, con el propósito de reducir las deudas acumuladas y garantizar la continuidad de los servicios.

¿Cuál será el futuro de las EPS intervenidas?

Uno de los temas prioritarios será la situación de las EPS intervenidas, donde actualmente permanecen más de 22 millones de afiliados.

Vesga señaló que será necesario definir el futuro de estas entidades, teniendo en cuenta las dificultades financieras y operativas que enfrentan, y buscar alternativas que garanticen la atención de los usuarios.

¿Qué esperan los pacientes de la nueva ministra?

Tras su designación, Ana María Vesga sostuvo un primer encuentro con representantes de organizaciones de pacientes, quienes destacaron la apertura al diálogo y la disposición para construir soluciones de manera conjunta.

Voceros de diferentes asociaciones coincidieron en que esperan una gestión enfocada en recuperar la confianza en el sistema, priorizar la atención de los pacientes y encontrar respuestas concretas frente a los problemas que hoy afectan el acceso a los servicios de salud.