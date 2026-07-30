Infecciones por moho podrían causar serios problemas de salud: esto explican los expertos

El moho es un tipo de hongo microscópico que se encarga de formar colonias filamentosas y se propaga por el aire. Cuando las personas generan alergia al moho se pueden generar reacciones exageradas por parte del sistema inmunitario como tos, picazón en los ojos u otros síntomas que hagan sentir mal a la persona.

Sin embargo, una reciente investigación, publicada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, reveló que de los 450 casos detectados con la enfermedad invasiva por moho en Atlanta, durante 2020 y 2024, aproximadamente un tercio de los pacientes fallecieron al estar hospitalizados.

¿Cuáles son los riesgos de las infecciones por moho?

Las autoridades de varios países han emitido alertas sobre la propagación del Aspergillus, un tipo de moho capaz de provocar infecciones respiratorias y pulmonares en humanos. Según la investigación, que hizo su análisis en el número de pacientes enfermos en Atlanta, uno de cada tres pacientes hospitalizados por la enfermedad no sobrevivió.

Según el doctor Jeremy Gold, autor principal del estudio en los CDC, es la primera vez que se tiene una estimación de tal magnitud. Por esto, dentro de las amenazas se encuentra la posibilidad de que aumenten los casos a raíz del cambio climático y el envejecimiento de la población.

Esta infección es causada por ciertos tipos de hongos que ingresan al cuerpo a través de las esporas inhaladas, heridas abiertas o equipos médicos contaminados. La infección tiene un gran potencial para afectar a personas con cáncer, receptores de trasplantes, adultos mayores y otros pacientes con el sistema inmunitario debilitado.

Según los CDC, en Estados Unidos se estima que esta enfermedad puede estar relacionada con más de 15.000 hospitalizaciones al año. Aunque en la investigación no se determinaron los lugares exactos en donde las personas pudieron adquirir la infección, expertos creen que dichos hallazgos permitirán a los hospitales determinar si el número de casos es usual o si se puede tratar de un problema más grande.

¿Cuáles son las complicaciones de las infecciones por moho?

Según Mayo Clinic, la mayoría de las respuestas alérgicas al moho incluyen síntomas similares a las rinitis alérgicas. No obstante, algunas infecciones por moho pueden causar efectos más graves como asma inducida por estos hongos, sinusitis fúngica alérgica, aspergilosis broncopulmonar alérgica y neumonitis por hipersensibilidad.