¿Cómo la medicina estética y el autocuidado se están volviendo un tema de mayor interés para los hombres?

El autocuidado y bienestar emocional cada día van tomando mayor relevancia en la vida tanto de hombres como mujeres, quienes encuentran en el cuidado una forma de bienestar emocional y expresiones genuinas de amor propio.

Según expertos, esto se nota cada vez más en la manera en que las personas se acercan a la medicina estética, pues ya no buscan transformarse, sino verse y sentirse mejor con ellas mismas.

Por esto, hoy en día se ha analizado cómo está evolucionando la percepción de la belleza al priorizar más el bienestar personal que la apariencia general.

Tecnología personalizada para la piel

Según Alejandro Rada Cassab, médico cirujano y especialista en medicina estética, la elección de los tratamientos debe responder a una valoración médica adecuada, guiada por un profesional experto y enfocada en las necesidades específicas de cada paciente según su edad, estado de la piel y objetivos individuales.

“La estética no se improvisa. Solo deben aplicarse los tratamientos que verdaderamente requiera cada paciente, en la dosis exacta, la proporción justa y en el sitio adecuado”, señaló el experto.

Algunos de los protocolos actuales de bioestimulación y ácido hialurónico de última generación no buscan cambiar la apariencia de las personas, sino preservar y potenciar la juventud de la piel.

Hoy es posible estimular la regeneración celular de forma natural, logrando resultados progresivos, armónicos y cada vez más personalizados.

“Con la combinación de los productos adecuados, en la dosis precisa y en el sitio correcto, logramos un estado de bienestar y rejuvenecimiento bastante evidente”, añadió Rada.

Bienestar por encima de la perfección

La belleza se entiende hoy desde un lugar mucho más auténtico y emocional, pues las personas ya no buscan procedimientos que las transformen, sino tratamientos que les permitan verse descansadas, frescas y seguras de sí mismas.

“Nada mejor que mirarse al espejo cada mañana y decir: ‘qué bien me veo’. No se trata de ser otra persona, sino de elevar la imagen y la autopercepción que cada uno tiene de sí mismo”, explicó el médico cirujano.

Interés de los hombres por el autocuidado

Uno de los fenómenos más relevantes de los últimos años ha sido el crecimiento del público masculino ya que, actualmente, los hombres representan cerca del 15 % de los procedimientos estéticos no invasivos en el país.

Estos están impulsados por el interés en cuidar su imagen personal y profesional mediante tratamientos discretos, naturales y con poco tiempo de recuperación.

El autocuidado masculino ha dejado de ser un tabú para convertirse en una tendencia cada vez más consolidada.

“Cada día las personas reconocen más que la verdadera belleza viene del interior y se exterioriza. No quieren cambiarse: quieren seguir siendo ellas y ellos mismos en su mejor versión”, finalizó el doctor Alejandro Rada Cassab.