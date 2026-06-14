La histórica medalla de Pelé del Mundial 1958 será subastada en Inglaterra: esto vale

La histórica medalla que recibió el astro brasileño Pelé tras conquistar con su selección el Mundial de Suecia 1958 saldrá a subasta este mes en Inglaterra. Se estima que el objeto podría alcanzar un precio de hasta 500.000 libras esterlinas (580.000 euros o 670.000 dólares).

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La pieza, que “O Rei” obtuvo cuando apenas tenía 17 años y firmó un doblete en la final contra Suecia, forma parte de un catálogo de 450 recuerdos deportivos reunidos por la firma BUDDS, que espera recaudar en total unos dos millones de libras.

Camiseta de Pelé en Sotheby’s

Además de la medalla, otro objeto icónico del astro brasileño será subastado en Nueva York: la camiseta que vistió en la final de 1958. Sotheby’s estima que esta prenda podría superar los seis millones de dólares en la puja que se desarrollará entre el 29 de junio y el 16 de julio, apenas tres días antes de la final del Mundial 2026.

Ese partido de 1958 marcó el inicio de la leyenda de Pelé, quien falleció en diciembre de 2022 a los 82 años, tras haber conquistado tres Copas del Mundo y convertirse en símbolo eterno del fútbol brasileño.

Otros objetos históricos en la subasta

La venta en Inglaterra también incluirá la camiseta del arquero inglés Gordon Banks, recordado por su extraordinaria parada ante Pelé en el Mundial de México 1970. “Marqué un gol, pero Banks lo detuvo”, llegó a reconocer el brasileño sobre aquella jugada.

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Entre los lotes figura igualmente la medalla de oro de Alan Ball, campeón del mundo con Inglaterra en 1966. La subasta se realizará en línea del 1 al 21 de junio y culminará con una venta presencial el 25 de junio en las instalaciones de BUDDS, en Wellingborough, centro de Inglaterra.