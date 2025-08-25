Bótox: precauciones y la falta de regulación sobre el uso de esta toxina

Las inyecciones de bótox emplean una toxina para impedir temporalmente el movimiento de un músculo. Según Mayo Clinic, estas inyecciones se usan a menudo para suavizar las arrugas en la cara.

No obstante, también se utilizan para tratar espasmos en el cuello, problemas de sudoración, vejiga hiperactiva, entre otras afecciones.

Regulación del bótox

Según Barbara Pointon, propietaria de la clínica Medi-Spa 28 en Stafford, para una entrevista con la BBC, es de suma trascendencia endurecer las normas que regulen el uso de esta toxina, pues cada vez son más los pacientes que llegan a su establecimiento para solucionar problemas ocasionados por malas prácticas con el uso de este producto en la industria estética.

Así mismo, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido insta a quienes hacen uso de estos tratamientos a cerciorarse sobre las certificaciones legales que acrediten los establecimientos en los que se practican dichos procedimientos.

También, es importante tener en cuenta que los profesionales cuenten con los equipos necesarios para realizar los procedimientos, ofrezcan una consulta previa que cubra los controles de condiciones médicas y se suministre un formulario de consentimiento en el que se expongan los riesgos.

RELACIONADO Capacidad de atención del sistema de salud ha ido reduciéndose desde el 2022

Riesgos sobre el uso de bótox

Según Mayo Clinic, el uso de esta toxina es seguro siempre y cuando se encuentre bajo el cuidado de un proveedor de atención médica capacitado. No obstante, existen posibles riesgos y resultados no deseados como:

Dolor.

Hinchazón o moretones en el sitio de la inyección.

Párpados caídos o cejas disparejas.

Sonrisa torcida.

Babeo.

Ojos llorosos o secos.

Infección en el sitio de la inyección.

Aunque no es común, el medicamento puede esparcirse por diferentes partes del cuerpo en donde no deberían. La clínica insta a recibir atención médica si se presentan algunos síntomas como: